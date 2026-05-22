Femicidio de la exconcejal: imputaron a su hijo mayor

La causa por el femicidio de Margarita Gutiérrez, la mujer de 74 años que fue encontrada calcinada en su casa, tomó un giro inesperado. Este viernes la Unidad Fiscal de Rivadavia-Junín acaba resolver la detención del hijo mayor de la exconcejala de la provincia de Mendoza, David Enrique Demaldé (46) por considerarlo presunto responsable del asesinato de su madre.

Al inicio de la investigación una de las hipótesis de la muerte de Gutiérrez tenía que ver con un hecho de inseguridad, pero las autoridades judiciales finalmente lo descartaron en un fallo que dieron a conocer en las últimas horas.

Tras el allanamiento en la casa de Demaldé, los efectivos policiales se llevaron prendas y diversos objetos del sospechoso. Además, pudieron constatar que el hombre tenía una pequeña lesión en la mano que podría haberse hecho durante el homicidio.

Por otro lado, respecto a la profesión del acusado y frente a las versiones que sostenían que era perito, la Fiscalía salió a desmentirlo. Las autoridades indicaron que "no era empleado ni funcionario judicial" y que toda la pericia que se realizó alrededor del caso fue de manera privada.

Según Infobae, el hombre era psicólogo y el posible móvil del crimen habría sido un conflicto económico. Se supo, además, que el hombre apenas veía a su madre por problemas con consumo de drogas.

En las últimas horas, Demaldé fue detenido e imputado por el delito de "homicidio agravado por el vínculo" por orden de los fiscales del caso Mariano Carabajal, Carlos Giuliani y Facundo Garnica.

Quién era Margarita Gutiérrez, la mujer asesinada en Mendoza presuntamente por su hijo

Margarita Gutiérrez no solo había trabajado en la Municipalidad de Junín, además, era docente jubilada. Se desempeñó como maestra jardinera en esa ciudad donde era muy querida por la comunidad de vecinos. De hecho, un jardín del departamento lleva su nombre en honor a su extensa trayectoria en educación.

La mujer tenía tres varones, David, imputado por su femicidio, Mariano y Ever Demaldé, un entrenador de la provincia que fue parte del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa.

Gutiérrez vivía en el barrio de Isaac Estrella y varios de sus conocidos expresaron su pesar al conocer la noticia de su asesinato. Una amiga de la víctima escribió en su cuenta de Facebook: "Maestra jardinera, dulce, amorosa y dedicada a tantos niños que tuvieron la dicha de conocerla. Nadie merece partir de una manera tan cruel. El dolor y la indignación nos atraviesan el alma".