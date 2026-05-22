La oposición en el Congreso puso la lupa sobre el anuncio del Ministerio de Capital Humano de la Nación de la aplicación de un "Gemelo Digital", una herramienta de Inteligencia Artificial, que la cartera que lidera Sandra Pettovello afirma que destinada a la implementación de políticas públicas del área social.

El diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi anunció que presentó un pedido de informes en el que solicita información que "permita corroborar la transparencia, legalidad y garantía de protección de derechos".

"Preocupante anuncio del Presidente Milei sobre el sistema denominado 'Gemelo Digital', que con IA integrará masivamente datos personales de millones de argentinos", se expresó el ex ministro de defensa a través de su cuenta de X y acotó: "El futuro no puede convertirse en vigilancia sobre la ciudadanía"

Por su parte, el diputado nacional de Provincias Unidas Esteban Paulón también presentó un pedido de informes para que "se transparente esta preocupante iniciativa".

"El anuncio sobre la implementación del programa 'gemelo digital social' es preocupante y nos hace acordar a lo peor de Orwell y 1984. El gobierno a espaldas de la sociedad y el Congreso avanza en un plan que vulnera la privacidad y el cuidado de datos personales", señaló.

Según se puntualizó en los considerandos del proyecto, al que pudo acceder El Destape, "la innovación tecnológica en el ámbito público debe desarrollarse en el marco del Estado de Derecho, con controles democráticos efectivos, supervisión institucional adecuada y pleno respeto por los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos".

El texto, entre otros puntos, busca saber "qué empresas, organismos o personas participan o participarán del desarrollo, implementación u operación del sistema, indicando país de origen y antecedentes de contratación con otros gobiernos", así como exige que se remita cualquier tipo de contrato o acuerdos.

También consulta sobre "qué bases de datos y fuentes de información serán integradas al sistema, qué organismos públicos aportarán datos, qué categorías de datos personales estarán involucradas y si se incorporará información proveniente de plataformas digitales privadas"