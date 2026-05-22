Con el consumo derrumbado, Caputo volvió a apelar a las promesas: "No va a ser necesario un ajuste adicional"

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a pronosticar este viernes una mejora en los principales indicadores económicos. En una conferencia que brindó para dar detalles del anuncio de la reducción de retenciones para el sector agroexportador y algunas ramas industriales, apeló a sostener que esperan una recuperación de la recaudación y mejoras en indicadores de actividad e inflación, después de varios meses de caída de ingresos tributarios y desaceleración económica.

“No va a ser necesario hacer ajuste adicional”, afirmó Caputo al defender la decisión oficial de reducir los Derechos de Exportación (DEX) mientras el Gobierno mantiene el compromiso de alcanzar superávit financiero. Según explicó, el equipo económico observa “recuperación” en mediciones adelantadas de “distintos sectores”, acompañada de “un proceso de desinflación” y de un “aumento de la recaudación”, aunque las dudas del sector se replican.

Las declaraciones del ministro se producen en un escenario en el que el Gobierno necesita mostrar señales de estabilización luego de un período marcado por la caída del consumo, el freno de la industria y la reducción de la recaudación tributaria real.

Los datos oficiales de los últimos meses mostraron una contracción de los ingresos fiscales vinculados a la actividad, especialmente en IVA y tributos asociados al mercado interno, mientras la desaceleración inflacionaria se apoyó en una fuerte caída del poder adquisitivo, la retracción del gasto y el atraso relativo de algunos precios regulados y del tipo de cambio oficial.

El ministro buscó instalar la idea de que la baja de retenciones no implicará un deterioro adicional de las cuentas públicas porque la recuperación económica permitiría compensar la pérdida de ingresos fiscales, aunque tampoco brindó detalles de cuál será el ingreso que compensará esa pérdida.

La apuesta oficial descansa en que una eventual mejora en exportaciones, liquidación de divisas y actividad termine ampliando la base imponible y sosteniendo la recaudación sin necesidad de profundizar el ajuste sobre jubilaciones, salarios públicos, obra pública o transferencias a provincias.

Caputo detalló que, en el caso de la soja, las retenciones bajarán de manera gradual hasta llevar el tributo del 24 por ciento actual al 15 por ciento hacia 2028. Según explicó, durante 2027 los Derechos de Exportación se reducirán 0,25 puntos porcentuales por mes y luego 0,5 puntos durante 2028. Para el maíz y el sorgo, la disminución también será progresiva aunque con una periodicidad trimestral. De acuerdo con el esquema oficial, las alícuotas pasarán del 8,5 por ciento vigente al 5,5 por ciento hacia fines de 2028. En el caso del girasol, el recorte será semestral y llevará las retenciones del 4,5 por ciento actual al 3 por ciento.

La reducción de tributos también alcanzará a sectores industriales. El Gobierno anunció bajas para las exportaciones vinculadas a la industria automotriz, petroquímica, caucho, maquinaria y equipos. En todos esos casos, los DEX del 4,5 por ciento comenzarán a reducirse desde julio de 2025 a razón de 0,375 puntos porcentuales hasta desaparecer en junio de 2027. Durante la conferencia, señaló además que continúan revisando impuestos considerados “distorsivos” para “el buen funcionamiento de la economía”.