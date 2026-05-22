En Cannes, las largas ovaciones llaman la atención, pero ¿significan algo?

79º Festival de Cine de Cannes - Sesión fotográfica para la película "La bola negra" en competición.

Por Rollo Ross y ​Miranda Murray

CANNES, FRANCIA, 22 mayo (Reuters) - A menudo se dice que la duración de una ovación de pie en el ‌Festival de Cine de ‌Cannes es un indicador de la calidad de una película, pero los críticos de cine y los periodistas se preguntan si este criterio tiene algún fundamento.

El medio de entretenimiento Deadline informó de que la película española a concurso de este año, "La bola negra", recibió una ovación de 20 minutos el jueves por la ​noche, a solo ⁠dos minutos del récord de 22 minutos que estableció Guillermo ‌del Toro con "El laberinto del fauno" hace dos ⁠décadas.

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El sábado por la noche se sabrá ⁠si esa larga ovación presagiaba el éxito en Cannes, cuando el jurado entregue la Palma de Oro a una de las 22 ⁠películas a concurso.

¿SON ÚTILES LAS OVACIONES?

"Tiene todos los ingredientes ​para una larga ovación", dijo Damon Wise, ‌editor de premios de Deadline, sobre "La ‌bola negra", una saga de 135 minutos sobre la Guerra ⁠Civil Española y la representación gay en la historia.

"A medida que los aplausos se van apagando, bajando, bajando, bajando, se corta a Penélope Cruz y los aplausos vuelven", dijo Wise.

Añadió que ​la ganadora ‌del segundo premio en Cannes del año pasado, "Sentimental Value", que posteriormente ganó el Óscar a la mejor película internacional, recibió una ovación similar.

"Creo que (las ovaciones) sí que tienen su utilidad", afirmó. "El laberinto del fauno" no ganó ⁠ningún premio en Cannes, pero se llevó tres Óscar: a la mejor fotografía, a la mejor dirección artística y al mejor maquillaje.

Sin embargo, muchas de ellas son "teatrales", dijo, citando cómo el cineasta danés Nicolas Winding Refn animó activamente al público a seguir adelante con su oscura fábula "Her Private Hell".

LA DURACIÓN PUEDE VARIAR

A la duda se suma el ‌hecho de que la duración de las ovaciones varía de una publicación a otra, ya que Variety informó de que la ovación de "La bola negra" duró solo 16 minutos.

"No estoy segura de que sea realmente un indicador de una gran película", dijo Anna Smith, ‌crítica de cine y presentadora del podcast "Girls on Film".

Smith explicó que las ovaciones de pie comienzan como una forma de cortesía, pero luego ‌pueden descontrolarse rápidamente.

"A ⁠menudo me he sumado con entusiasmo. Pero llega un momento en el que empieza a decaer un ​poco, y entonces alguien vuelve a empezar. Entonces todo el mundo piensa: 'Oh, vale, quizá debería unirme'", dijo.

Con información de Reuters