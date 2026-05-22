Final explicado de "Entre padre e hijo", la serie de Netflix

"Entre padre e hijo", serie de Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

El catálogo de Netflix sumó un nuevo e inesperado fenómeno con el estreno de Entre padre e hijo, una microserie mexicana de formato corto producida por TIS Studios que propone una nueva forma de consumo en la plataforma. La atrapante historia, creada por el reconocido guionista Pablo Illanes, sigue de cerca a Bárbara (Pamela Almanza), una abogada sumamente exitosa que decide visitar la hacienda de su adinerado prometido, Álvaro (Erick Elías). Sin embargo, lo que parecía el preludio de una vida idílica en familia se transforma rápidamente en una pesadilla de deseo y traición cuando Bárbara entabla una peligrosa, adictiva e irresistible relación con Íker (Graco Sendel), el conflictivo y rebelde hijo de su futuro esposo.

El devastador final: secretos de sangre y giros dramáticos

El desenlace de la serie entregó toda la carga dramática que se esperaba, resolviendo con crudeza la enorme red de mentiras. Cuando el romance clandestino entre Bárbara e Íker sale a la luz, la relación familiar se quiebra por completo. El engaño destruye la confianza entre padre e hijo, transformando el vínculo en una guerra donde el deseo, la culpa y la traición terminan pasando una factura emocional para los tres involucrados.

La gran revelación del tramo final giró en torno al misterio de la madre de Íker, Fernanda, cuya violenta y oculta desaparición inicial sostenía el ambiente de tensión. En un clímax donde el peligro escaló al máximo, se descubrió la verdad detrás del verdadero asesino y las macabras dinámicas familiares: tras sufrir un violento e impactante ataque final que casi le cuesta la vida, Fernanda logra sobrevivir milagrosamente a la agresión.

El drama cierra con una desgarradora nota de justicia cuando ella, recuperada de la tragedia, logra reintegrarse por completo a la vida de sus hijos, Leo e Íker. La desgarradora resolución expuso la fragilidad de Álvaro y dejó a los protagonistas pagando las consecuencias emocionales de sus engaños en un cierre tenso.

Protagonista de "Entre padre e hijo". (Crédito de foto: Netflix)

¿Cuándo llegan más episodios de "Entre padre e hijo"?

Aunque el furor por esta producción hace pensar en si habrán más capítulos, el futuro de la serie es particular debido a su naturaleza de emisión. Entre padre e hijo se diseñó originalmente como un proyecto de veinte episodios cortos, lanzados en mayo de 2026. Por lo tanto, aún no existe información oficial sobre una renovación formal para una segunda temporada independiente.