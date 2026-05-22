PlayStation confirmó un sorpresivo aumento: qué pasa con los planes y cuánto vas a tener que pagar

Sony justificó el ajuste por las “condiciones actuales del mercado”.

PlayStation vuelve a aumentar el precio de su servicio de suscripción y los usuarios ya empezaron a mostrar su enojo en redes sociales. Desde el 20 de mayo, Sony aplicó un ajuste en los planes de uno y tres meses de PlayStation Plus, el servicio que permite jugar online, acceder a juegos mensuales y sumar beneficios exclusivos en PS4 y PS5.

El incremento impacta primero en las suscripciones más cortas, mientras que todavía hay dudas sobre cómo quedarán algunos planes y mercados específicos. La medida llega apenas semanas después de otros aumentos vinculados al ecosistema PlayStation, en un contexto global marcado por la suba de costos en la industria tecnológica y del gaming.

Cuánto costará PlayStation Plus desde ahora

Sony justificó el ajuste por las “condiciones actuales del mercado”, una explicación que ya había utilizado en anteriores subas de precio del servicio. Según trascendió, los cambios afectan principalmente a los planes Essential de uno y tres meses, aunque también podrían extenderse a otras categorías dependiendo de cada región.

El plan mensual ahora cuesta 11 dólares, mientras que el trimestral pasa a tener un valor de 28 dólares.

La empresa todavía no publicó un comunicado detallado para todos los países, algo que generó críticas entre los usuarios. Muchos jugadores cuestionaron la falta de información oficial y el hecho de que los aumentos lleguen en un momento donde también subieron los precios de las consolas y accesorios de PlayStation.

El incremento impacta primero en las suscripciones más cortas.

En América Latina, PlayStation Plus ya había tenido una fuerte actualización de precios durante 2025. En ese momento, Sony confirmó nuevos valores para los planes Essential, Extra y Deluxe en países como Argentina, Chile, México y Colombia.

Por qué aumentan las suscripciones de gaming

La suba de PlayStation Plus no es un caso aislado. En los últimos meses, distintas compañías de videojuegos ajustaron precios de hardware y servicios digitales por el aumento de costos globales, los cambios en las cadenas de producción y el impacto económico internacional.

Además, el modelo de suscripción se volvió cada vez más importante para las empresas del sector. Servicios como PlayStation Plus, Xbox Game Pass o Nintendo Switch Online concentran gran parte de la estrategia comercial de las compañías, que buscan mantener ingresos constantes mediante membresías mensuales y anuales.

Mientras tanto, los usuarios esperan definiciones oficiales para saber cómo quedarán los precios finales en cada país y si habrá nuevos cambios en los planes más completos del servicio durante las próximas semanas.