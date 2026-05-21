Bielorrusia no se verá arrastrada a guerra en Ucrania, pero se defenderá junto a Rusia: Lukashenko

El presidente bielorruso Lukashenko visita una brigada de misiles en la región de Mogilev.

​El presidente Alexander Lukashenko desmintió el jueves cualquier sugerencia de que Bielorrusia pudiera verse arrastrada a la ‌guerra en Ucrania, ‌pero afirmó que su país y Rusia se defenderían conjuntamente en caso de agresión, informó la agencia estatal de noticias local BELTA.

BELTA también citó a Lukashenko diciendo que estaba dispuesto a reunirse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha sugerido en repetidas ocasiones que ​Bielorrusia podría verse ⁠más involucrada en el conflicto.

Lukashenko hizo estas declaraciones ‌durante unas maniobras nucleares conjuntas con Rusia ⁠que él y el presidente ruso, ⁠Vladimir Putin, observaron a través de una videoconferencia.

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"En cuanto a las declaraciones (de Zelenski) de que Bielorrusia se verá ⁠arrastrada a la guerra, como acabo de decir, ​esto solo ocurrirá en un caso: si ‌se comete una agresión en ‌nuestro territorio", citó BELTA a Lukashenko. "Defenderemos juntos nuestra ⁠patria (...) donde se encuentran nuestros dos países".

Afirmó que si Zelenski quiere "hablar de algo, mantener un debate o quizá cualquier otra cosa, estamos abiertos a ello. En ​cualquier lugar —Ucrania, ‌Bielorrusia—: estoy dispuesto a reunirme con él y debatir los problemas de nuestras relaciones".

Bielorrusia permitió a Rusia utilizar su territorio para la invasión de Ucrania llevada a cabo por Moscú en ⁠febrero de 2022, y Zelenski lleva semanas advirtiendo de una actividad inusual y de una posible incursión transfronteriza.

Zelenski debatió el jueves el refuerzo de las defensas en el norte de Ucrania, cerca de la frontera con Bielorrusia.

En su discurso nocturno por video, Zelenski afirmó que Rusia está "ansiosa por ‌involucrar más a Bielorrusia en esta guerra" y prometió que Ucrania tiene "la capacidad de reforzar nuestras defensas (...) y de actuar de forma preventiva".

Lukashenko y Bielorrusia llevan mucho tiempo sometidos a sanciones occidentales por acusaciones de abusos contra ‌los derechos humanos y por ayudar a Rusia a llevar a cabo su invasión de Ucrania.

Sin embargo, Estados Unidos ha ‌mantenido varias rondas ⁠de conversaciones con Bielorrusia que han dado lugar a la liberación de cientos de ​detenidos considerados presos políticos en los países occidentales a cambio de la flexibilización de algunas sanciones.

Con información de Reuters