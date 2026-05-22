Cómo es el BMO Field de Toronto, sede del Mundial 2026 (Fotos: Facebook/bmofield )

El Mundial 2026 se realizará en Estados Unidos, Canadá y México en 16 estadios diferentes; uno de ellos será el BMO Field de Toronto donde se jugarán seis partidos del torneo mundial. Conocé qué capacidad tiene y por qué es uno de los estadios canadienses más impactantes.

Así es el estadio BMO Field de Toronto, sede del Mundial

El BMO Field se encuentra cerca del centro de Toronto, Canadá, y cuenta con capacidad para cerca de 45.000 personas, pero durante la Copa del Mundo será ampliado temporalmente hasta 45.736 asientos con la incorporación de tribunas modulares y ajustes estructurales.

El BMO Field de Toronto albergará seis partidos del Mundial 2026 (Fotos: T)

Inaugurado en abril de 2007, es el hogar de Toronto FC de la MLS, de la selección canadiense de fútbol y de los Toronto Argonauts (CFL). El estadio es propiedad de la ciudad y está gestionado por Maple Leaf Sports & Entertainment. Durante el Mundial 2026, será denominado Toronto Stadium para cumplir con las normas de patrocinio de la FIFA, que busca evitar los nombres comerciales.

Además de ser conocido por su atmósfera vibrante, especialmente cuando juegan equipos locales, el estadio fue el primero en albergar la MLS Cup fuera de Estados Unidos. También supo ser la sede del Mundial Sub-20 2007, del Mundial Sub-20 Femenino 2014 y de la Copa de Oro 2015. Además, fue escenario de diferentes eventos deportivos y conciertos.

Qué partidos se juegan en el estadio BMO Field de Toronto

Zona de grupos

Viernes 12 de junio: Canadá vs Bosnia - Grupo B

- Grupo B Miércoles 17 de junio: Ghana vs Panamá – Grupo L

– Grupo L Sábado 20 de junio: Alemania vs Costa de Marfi l – Grupo E

l – Grupo E Martes 23 de junio: Panamá vs Croacia – Grupo L

– Grupo L Viernes 26 de junio: Senegal vs Irak – Grupo I

Dieciseisavos de final

Jueves 2 de julio: 2º Grupo K v 2º Grupo L

Conocé todos los estadios sede del Mundial 2026