“Nacen menos nenes”: la insólita explicación de Paoltroni sobre la caída del consumo en Argentina

El senador nacional de La Libertad Avanza por Formosa, Francisco Paoltroni, realizó declaraciones que generaron controversia al intentar explicar la caída del consumo en distintos sectores comerciales a partir de la disminución de la natalidad en el país. Sostuvo que parte del derrumbe en las ventas no está relacionado con la pérdida del poder adquisitivo, sino con el descenso en la cantidad de nacimientos registrados en los últimos años.

"A esto no lo dice nadie", afirmó Paoltroni en una entrevista con el canal TN antes de señalar que existen “datos reales” en sectores vinculados a la venta de ropa infantil y zapatillas para niños. "En el 2020 nacían 650 mil nenes y hoy nacen 400 mil. Entonces tenés una caída del consumo del 60% en zapatillas de números bajos y en ropa de bebé", expresó el senador durante el programa televisivo.

Las declaraciones fueron interpretadas como un intento de desligar al Gobierno nacional encabezado por Javier Milei de las consecuencias económicas derivadas de la caída del consumo masivo y la pérdida de ingresos reales.

Entre excusas y negación

En ese sentido, Paoltroni evitó asociar el desplome en las ventas con el deterioro del salario, el aumento del costo de vida o la retracción del mercado interno, factores señalados por distintos sectores económicos y comerciales. El senador sostuvo además que la situación se replica "en un montón de actividades", aunque no profundizó sobre otros indicadores económicos ni sobre la caída generalizada del consumo registrada en diferentes rubros durante los últimos meses.

Las declaraciones del legislador volvieron a poner en evidencia las contradicciones discursivas dentro del oficialismo respecto de la situación económica actual. Mientras algunos funcionarios reconocen el impacto de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo sobre los hogares argentinos, otros sectores del Gobierno aseguran que la economía atraviesa una etapa de recuperación y crecimiento.

Desde diversos sectores alineados con el oficialismo se sostiene que el consumo continúa firme y que ciertos rubros registran niveles récord de actividad. Sin embargo, esta postura contrasta con los indicadores oficiales y privados, los cuales reflejan una marcada caída en las ventas minoristas y una evidente retracción del mercado interno.

Por otro lado, las recientes declaraciones del senador Paoltroni provocaron inmediatas repercusiones en las redes sociales y en el arco político opositor. Las críticas se centraron en el intento de atribuir la crisis del consumo a factores meramente demográficos, además de cuestionar la falta de reconocimiento sobre el verdadero impacto que la situación económica actual tiene en los hogares argentinos.