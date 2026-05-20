“Ataque al federalismo”: legisladores formoseños presentaron un rechazo institucional al proyecto de Paoltroni

Legisladores nacionales de Formosa presentaron en el Senado de la Nación una nota de rechazo institucional al pedido de intervención federal de la provincia impulsado por el senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni. En el documento, dirigido a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, los congresistas cuestionaron con dureza la iniciativa y la calificaron como una maniobra “bochornosa y vergonzante”.

El planteo de intervención “carece de sustento fáctico y jurídico” y representa “un ataque directo al federalismo, a la preexistencia de las provincias y a la Constitución Nacional”, sostuvieron los senadores nacionales por Formosa, José Mayans y María Teresa González. En la presentación, ambos legisladores advirtieron que detrás del proyecto existe una intención de avanzar políticamente sobre la autonomía provincial.

“Con esta maniobra desmesurada e inconstitucional se busca doblegar y disciplinar políticamente a una provincia autónoma”, afirmaron los senadores formoseños, quienes además reclamaron que las autoridades de la Cámara alta preserven “la dignidad institucional del cuerpo” y garanticen el respeto a las autonomías provinciales establecidas por la Constitución Nacional.

En el documento también cuestionaron la convocatoria prevista para el 19 de mayo en dependencias del Congreso, vinculada al tratamiento y difusión del pedido de intervención federal impulsado por el senador Francisco Paoltroni.

Rechazo al planteo opositor

Los legisladores formoseños remarcaron que el proyecto impulsado por Francisco Paoltroni “carece de fundamentos políticos e institucionales válidos” y recordaron que en Formosa funcionan plenamente los tres poderes del Estado. Además, apuntaron directamente contra el senador libertario al sostener que “no pudo ni puede ni podrá conseguir el respaldo popular en las urnas de parte de los formoseños”.

En ese marco, solicitaron que el Senado no habilite expresiones “desestabilizadoras y antidemocráticas” dentro del ámbito parlamentario. El pedido de intervención federal presentado por Paoltroni ya había generado el rechazo de distintos sectores políticos, sindicales y sociales de la provincia, que cuestionaron la iniciativa por considerarla un intento de avanzar contra la autonomía institucional de Formosa.

La discusión se da además en un contexto de fuerte tensión política entre sectores del oficialismo provincial y dirigentes alineados con el Gobierno nacional de Javier Milei. Desde el peronismo formoseño sostienen que el planteo no tiene viabilidad constitucional y forma parte de una estrategia de confrontación política contra la provincia y sus instituciones.

De qué trata el proyecto

En lo que va de 2026, el senador de La Libertad Avanza por Formosa, Francisco Paoltroni, presentó un solo proyecto de ley en el Senado de la Nación. La única iniciativa impulsada por el legislador consiste en un pedido de intervención federal para su propia provincia, una propuesta que generó un inmediato y fuerte rechazo de sectores políticos, sindicales, judiciales y sociales formoseños, que cuestionaron la medida por considerarla un avance contra la autonomía institucional provincial.

El proyecto, registrado bajo el número 569/26 y presentado el pasado 23 de abril, solicita de manera explícita la intervención de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Formosa. La iniciativa generó un amplio rechazo en la provincia: intendentes, jefes comunales, empresarios, referentes judiciales y representantes de pueblos originarios cuestionaron con dureza la propuesta y coincidieron en que no existe ningún fundamento institucional ni constitucional que justifique un avance de esa magnitud sobre la autonomía provincial.