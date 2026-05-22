Lula aventaja a Flavio Bolsonaro en sondeos electorales de Brasil tras escándalo del Banco Master

FOTO DE ARCHIVO: El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva lanza un programa para combatir la delincuencia organizada en Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aventaja al senador opositor Flavio Bolsonaro en la ‌carrera presidencial de este ‌año, tras ganar terreno a raíz de informaciones que vinculan al candidato de derecha con un banquero caído en desgracia, según un sondeo de Datafolha publicado el viernes.

El izquierdista Lula ganaría una posible segunda vuelta contra Bolsonaro por un 47% frente a un 43%, según la ​encuesta. Un sondeo ⁠del 16 de mayo los presentaba como empatados.

Lula lideraba ‌un escenario de primera vuelta con un ⁠40% de los votos previstos, ⁠seguido de Flavio Bolsonaro con un 31%, Ronaldo Caiado con un 4% y Romeu Zema y Renan Santos, ambos con ⁠un 3%.

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La encuesta se realizó después de que ​Intercept Brasil publicara un reportaje en ‌el que se alegaba que ‌el senador había negociado una inversión de 24 millones ⁠de dólares con el antiguo propietario del Banco Master, Daniel Vorcaro, para financiar una película inspirada en la vida de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Flavio ​ha negado ‌cualquier irregularidad. Los abogados de Vorcaro, que está detenido desde marzo tras una amplia investigación sobre la quiebra del Banco Master, se negaron a hacer comentarios.

A principios de esta semana, una encuesta ⁠de AtlasIntel/Bloomberg mostraba a Lula superando a Flavio en una posible segunda vuelta por un 48,9% frente a un 41,8%.

La encuesta de Datafolha también incluía un posible escenario de segunda vuelta en el que la exprimera dama Michelle Bolsonaro se enfrentaría a Lula en lugar de Flavio, en caso ‌de que este se retirara de la carrera por el escándalo del Banco Master.

Frente a Michelle, Lula ganaría la reelección por un 48% frente a un 43%, según Datafolha.

En un escenario de primera vuelta sin Flavio Bolsonaro en ‌la papeleta, Lula lideraba con un 41%, seguido de Michelle Bolsonaro con un 22%, Zema con un 6%, Caiado con ‌un 5% y ⁠Santos con un 3%.

Datafolha encuestó a 2.004 personas entre el 20 y el 21 ​de mayo; la encuesta tiene un margen de error de 2 puntos porcentuales en cualquier dirección.

Con información de Reuters