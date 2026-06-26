Mundial 2026 EN VIVO: partidos del 26 de junio, resultados y posiciones minuto a minuto

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su tramo decisivo este viernes 26 de junio, con una jornada que puede definir buena parte del cuadro de la fase eliminatoria. Los grupos G, H e I disputan sus últimos partidos, con varias selecciones todavía en la pelea por avanzar a la próxima ronda de la Copa del Mundo.

Entre los encuentros destacados del día aparecen Noruega vs. Francia, Senegal vs. Irak, Uruguay vs. España, Cabo Verde vs. Arabia Saudita, Nueva Zelanda vs. Bélgica y Egipto vs. Irán. Los resultados de estos partidos serán determinantes para establecer las posiciones finales de cada grupo y los cruces de la siguiente instancia del torneo.

En este liveblog del Mundial 2026, seguiremos minuto a minuto todos los goles, incidencias, formaciones, estadísticas y resultados de la jornada. También actualizaremos las tablas de posiciones en tiempo real para mostrar cómo quedan los grupos tras cada encuentro y qué selecciones aseguran su clasificación a la fase eliminatoria.

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La atención estará puesta especialmente en potencias como Francia, España, Bélgica y Uruguay, que buscarán sellar su pase a la próxima ronda o mejorar su ubicación en la tabla para obtener un cruce más favorable. Seguí todas las novedades del Mundial 2026 EN VIVO con actualizaciones permanentes durante toda la jornada.