Las Leonas en el Mundial 2026: días y horarios para ver los partidos en vivo por TV online

Las Leonas ya tienen todo listo para afrontar un nuevo desafío mundialista. La Selección Argentina de hockey sobre césped femenino disputa desde el sábado 15 de agosto la Copa del Mundo 2026, que se desarrollará de manera simultánea en Bélgica y los Países Bajos. El certamen reunirá a 16 seleccionados y tendrá un nuevo formato de competencia.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara integra el Grupo B y jugará sus tres partidos de la primera fase en el Belfius Hockey Arena de Bélgica. El debut será ante Estados Unidos, mientras que luego enfrentará a Alemania y Escocia. Un grupo exigente en la previa, con una selección estadounidense que creció mucho en los últimos años y una Alemania muy exigente históricamente.

Días y horarios para ver a Las Leonas por el Grupo B del Mundial

Vs. Estados Unidos - Sábado 15 de agosto a la 12.30.

Vs. Alemania - Lunes 17 de agosto a las 12.

Vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6.

Por dónde ver los partidos de Las Leonas por TV online y streaming

Todos los encuentros de la Argentina tendrán transmisión televisiva de ESPN y estarán disponibles en Disney+ Premium.

Cómo es el formato de competencia del Mundial de hockey

El nuevo formato establece que los dos primeros de cada grupo avanzarán a una segunda fase de zonas. Allí, la Argentina se cruzará con los dos seleccionados que no haya enfrentado en la etapa inicial. Si termina entre los dos primeros de esa instancia, accederá a las semifinales. En caso de quedar tercera o cuarta, disputará la definición por el noveno puesto.

Las Leonas en la preparación previa.

La Argentina llega a la cita mundialista con la ilusión de volver a conquistar un título que obtuvo por última vez en Rosario 2010. Para clasificarse a esta edición, el seleccionado consiguió el segundo puesto en la Pro League 2024-2025. Y cuenta entre las integrantes del plantel con Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortíz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.

Cómo le fue a Las Leonas en cada mundial