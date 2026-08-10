Con una feroz represión policial de trasfondo, La Libertad Avanza (LLA) se llevó del Senado una media sanción del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que políticamente tuvo que pagar carisimo. El reinicio de la actividad post receso en el Congreso dejó a un funcionario apuntado, puentes detonados con los aliados y un antecedente que pone en jaque las reformas electorales que el presidente Javier Milei considera escenciales para su reelección.

Los derrotados

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"El artículo de tierras lo perdimos en los medios, no en el recinto. También dilatamos mucho la sesión. Tendríamos que haber discutido esto después de Argentina- Inglaterra. Teníamos mejor los números para la de la ley de Fuego", reflexionó una voz que ocupa una bancada en LLA, en alusión a los secciones del proyecto que tuvieron que sacrificar, uno antes de la convocatoria al recinto y otro a minutos de la votación. La voz también responsabilizó al juego de los gobernadores que "se dieron vuelta a último momento".

Un senador peronista, exultante después de ver el daño provocado en el oficialismo, señaló que "todos hicimos un poco", en referencia a las negociaciones tras bambalinas que sucedieron en la noche del jueves. Este reconoció, aunque de manera relativa, el rol que se le atribuyó luego al ex candidato a presidente Sergio Massa en los contactos con gobernadores. Según relató la voz de la bancada Justicialista, cerca de las 21, "tomó otro color" la situación, en la que el capitulo que modificaba la ley de Fuego estaba KO.

También agradecieron los servicios del senador de LLA Joaquín Benegas Lynch. En aras de defenderse de la amenaza de impugnación de su voto a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego que se descubrieran vínculos con una empresa dedicada a asesorar a extranjeros para la venta de campos, el entrerriano afirmó que el capitulo de extranjerización de tierras se cayó por "el show mediático, el estatus quo, la presión de la izquierda más rabiosa, de la ignorancia de los tibios del medio".

Algunos de los aliados sintieron que esa última etiqueta hablaba de ellos. Una voz de LLA afirmó que los dichos del entrerriano hicieron enojar al diputado misionero Carlos Rovira y al gobernador Hugo Passalacqua. Un hecho encomiable, teniendo cuenta que estos transitan una interna provincial que llevó a que ese día rompieran el bloque de los dos senadores por Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. "Es un infiltrado que trabaja para nosotros", bromeó un peronista sobre la carambola que desencadenó Benegas Lynch.

De todos modos, la metida de pata de uno de los vástagos del economista ultraliberal, al que Milei llama "gran maestro" queda en un segundo plano respecto al señalado como responsable principal de la catástrofe del jueves en el Senado: a este, el Presidente lo apoda "el Coloso" y redactó la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Los apodos cargados de épica de Milei al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, no llegan al Congreso. Si la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, decidió pasar la sesión a cuarto intermedio en julio, fue porque el ex funcionario de la alianza no aceptó cambios pedidos por los aliados en el texto. Para cuando volvieron al recinto, un mes después, había crecido la presión social contra la Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Las consecuencias de la derrota

Pero el fracaso de la ley de Sturzenegger puede generar un mal precedente hacia futuro, en especial con una ley que en la Casa Rosada consideran clave para la reelección del gobierno de la motosierra: la reforma electoral.

"El 'Colo' (por Diego Santilli) está trabajando en eso. Está difícil. Encima se te unen los gobernadores que tienen senadores y se hacen mucho más fuertes", comentó una fuente que ocupa una banca en el bloque LLA.

La nómina de los votos en contra a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incluyó a los senadores que responden a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Sáenz), Rolando Figueroa (Neuquén) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). A estos busca convencer el jefe de Gabinete para que le den los votos para la reforma electoral, cuyo núcleo es la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). El "Colo" deberá trabajar sobre lo que el "Coloso" detonó.

Los pedazos del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada entraron este viernes a Diputados. Bloques aliados como el PRO y la UCR ya manifestaron que están dispuestos a votarlo. Fuentes parlamentarias señalaron que en el oficialismo son cautos respecto a cuántos votos pueden juntar. En bancadas opositoras incluso llegaron a afirmar que ni siquiera se debatiría en comisiones.

Según comentaron fuentes del entorno de un integrante del bloque mileista en la Cámara Alta, los textos redactados por Sturzenegger "quedarán en el freezer". "Ni los senadores de LLA quieren ver esos proyectos", sentenció.

Qué va a pasar en el Senado

El miércoles a las 12, se retomará el debate por el denominado Super RIGI en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y de Legislación General. Allí expondrán los secretarios del Ministerio de Economía Daniel González Casartelli (Coordinación de Energía y Minería), Carlos Guberman (Hacienda) y Pablo Lavigne (Coordinación de Producción) y la subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento, Daniela Ramos.

Por otra parte, continuarán las audiencias públicas de la comisión de Acuerdos para la designación de jueces, camaristas y defensores. Las reuniones se realizarán el miércoles y el jueves a las 11. Entre las dos jornadas, se presentarán 28 pliegos, entre los que se encuentran los de los jueces Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi.

Yadarola y Bertuzzi se candidatean para la sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y en lo correccional de la Ciudad de Buenos Aires. Según se informó en este medio, ambos podrían intervenir en la revisión del caso $LIBRA, donde está imputado el propio Javier Milei.

Pese a la orden de freezar todo lo que tenga que ver con Sturzenegger, uno de sus proyectos retomará su camino en comisiones. Legislación General se reunirá el martes a las 16 para continuar el debate de la ley de Sociedades Generales.

Qué va a pasar en Diputados

La actividad en Diputados continuará con el trabajo en comisiones, entre los que se destacan, la nueva convocatoria al plenario de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal para el miércoles a las 11 donde continuará la exposición del proyecto que modifica la "Inocencia Fiscal".

El proyecto estable las reformas a la ley de "Inocencia Fiscal" (26.799), a la 11.683, en su texto reformado en 1998, y la 25.191 en cuanto a su régimen sancionatorio. Fuentes parlamentarias explicaron a El Destape que este miércoles se realizará una nueva reunión informativa, donde LLA hará "algunas aclaraciones que pidió la oposición".

Posteriormente, siguiendo el plan que está en la cabeza del oficialismo, el 12 de agosto convocarán a un nuevo plenario de comisiones para dictaminar y tener una sesión, posiblemente para el 26, donde se debatirá el proyecto con el que el ministro de Economía, Luis Caputo, espera que ingresen "dólares del colchón" para el sostenimiento del dólar y el pago de la deuda externa.

También, informan, hay un "acuerdo general" respecto al proyecto de modificación de la carta Orgánica del Banco Central, aunque todavía no hay convocatoria a comisiones para el debate.