El Gobierno envió un proyecto de Sturzenegger para desregular las sociedades

El Ejecutivo del presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de una nueva ley General de Sociedades, que tiene como autor intelectual al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. Modelo Dubai, Inteligencia Artificial y digitalización son alguno de los puntos que el ex funcionario de la Alianza informó del texto, que todavía no tiene Cámara de ingreso definida.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el envío al Legislativo del proyecto de la nueva Ley General de Sociedades. Una hora después, Sturzenegger amplió lo dicho por el funcionario cuestionado por presuntas irregularidades patrimoniales, y se explayó: "Milei está enviando al Congreso un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades del presidente (Sic.) Lanusse, que nos debíamos hace tiempo".

El ministro señaló que este proyecto "se suma al conjunto de reformas muy profundas" que están implementando desde la gestión y que "van a consolidar la trayectoria de crecimiento" que vienen "transitando".

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"El proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación", sostuvo el ex funcionario de la Alianza.

Sturzenegger enumeró los principales cambios del proyecto a la ley que se decreto en el gobierno de facto de Agustín Lanusse. Entre estos, mencionó el fin de la "tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios", ya que "las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda".

También propuso que "las sociedades podrán someter sus conflictos internos al derecho extranjero o mercantil internacional" y "pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la lentitud de la justicia", poniendo como ejemplo Dubai. Luego, planteó la "digitalización plena de la sociedad: domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución de la sociedad por firma digital o electrónica, legajo digital público para cada empresa".

Por otra parte, Sturzenegger, que viene de impulsar la ley de Hojarasca, que ya pasó al Senado, tiene otros textos preparados. Uno de ellos ya había sido anunciado semanas atrás: distinguir a "las empresas que funcionan bajo esquemas de automatización y descentralización".

Según propuso, se "regulan la 'Sociedad Automatizada', que opera mediante algoritmos o IA sin requerir empleados para su operación ordinaria, y las 'DAO' (Organización Autónoma Descentralizada, por sus siglas en inglés), que son total o parcialmente autónomas, con participaciones en tokens y registros en blockchain. Ambas tienen personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada".

"En definitiva, llevamos el ámbito de libertad al derecho societario. Menos controles arbitrarios de los burócratas, menos costos de transacción y más libertad para competir en el mundo. Con esta reforma, Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá", sintetizó Sturzenegger, que terminó el mensaje agradeciendo a la Secretaría Legal y Técnica a su ministerio y el de Justicia.