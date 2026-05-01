"Empresas sin humanos”: el alarmante proyecto de Sturzenegger

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, enviará un proyecto de reforma de de la ley de sociedad para crear la figura de “sociedades de Inteligencia Artificial”, es decir, empresas sin humanos. Lo anunció durante su discurso en Expo EFI (Economía + Finanzas + Inversiones) que se realizó los días 28 y 29 de abril en CABA.

“Vamos a enviar un proyecto de reforma a la ley de sociedades que va a tener un capítulo que va a permitir la incorporación de sociedades que son estrictamente sociedades de inteligencia artificial, es decir empresas sin humanos”, dijo y agregó: “Vamos a tener formas jurídicas de empresas que no tienen humanos”.

“Imaginensé lo siguiente; que en el 90% del PBI lo van a producir agentes de Inteligencia Artificial. Imaginensé la Argentina en 10 años, si creáramos el régimen jurídico para que esos agentes de Inteligencia Artificial se incorporen a la Argentina”, explicó en su discurso. Para Sturzenegger, “Argentina seria un país con 50 millones de habitantes y 500 millones de agentes produciendo para todo el mundo, pero pagando impuestos acá”.

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El discurso rápidamente se viralizó a través de las redes sociales que criticaron la iniciativa. “Vamos a enviar un proyecto para permitir empresas SIN HUMANOS. En Argentina en 10 años vamos a ser 50 millones de humanos y 500 millones de agentes IA y esos agentes van a producir el 90% del PBI mundial. El delirio avanza. Compren dólares”, detalla la cuenta ArrepentidosLLA que muestra el discurso del ministro nacional.

Además de dicha iniciativa, el funcionario anticipó que enviará una batería de leyes que van desde eliminar 80 normativas que consideró "obsoletas", hasta un proyecto sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye cambios en las leyes de protección, desalojos y de fuego, y la reforma a la Ley de Sociedades mencionada previamente.

Los otros proyectos

Una de las iniciativas que Sturzenegger enviará es la "Ley Hojarasca”; un proyecto del Gobierno para derogar más de 60-70 leyes consideradas obsoletas, "vetustas" o innecesarias. "Es el comienzo de un camino de simplificación legislativa: cuantas menos leyes, más justicia. Necesitamos limpiar el bosque para que haya claridad sobre el marco jurídico", dijo.

También enviaron al Senado un proyecto sobre la “inviolabilidad de la propiedad privada”, que incluye cambios en las leyes de protección, desalojos y de fuego. "Esto contempla la derogación parcial de la Ley de Tierras para permitir la inversión extranjera, que estimamos en u$s15.000 millones para las economías regionales. Esto cambiará la fisonomía de la Patagonia al poner capital sobre nuestros recursos", detalló.

Finalmente anticipó que enviarán una reforma que incluye mercado de capitales y seguros, y también la Ley de Cabotaje. "La Constitución establece que la navegación de los ríos es libre. Liberar la navegación de cabotaje generaría una baja de costos logística equivalente a bajar las retenciones ocho puntos. Es absurdo poner 300 camiones desde Salta a quemar gasoil hasta Rosario pudiendo cargar en barcazas en Chaco a un costo mucho más accesible", describió.