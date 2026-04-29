Rosatti: "Es inconstitucional una emisión incontrolada de la moneda"

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, aseguró este miércoles que "la emisión incontrolada" de la moneda es "inconstitucional", lo que supone sugerir que el Poder Judicial tiene jurisdicción sobre el rumbo económico que adopte el Poder Ejecutivo, un planteo que atenta contra la separación de Poderes. Durante su discurso en la Expo EFI 2026, el magistrado hizo hincapié en el vínculo entre derecho y economía y puso el foco en la "calidad institucional".

En su intervención, Rosatti planteó que los indicadores económicos tradicionales no alcanzan para evaluar el progreso de un país. "Incorporemos la calidad institucional como un elemento sustantivo para determinar el desarrollo de los países", sostuvo ante empresarios y especialistas.

El titular de la Corte aseguró que este concepto no es abstracto, sino que tiene bases concretas: “La calidad institucional tiene que ver con el respeto a la forma republicana, la división de poderes y la independencia del Poder Judicial”.

Inmediatamente después, celebró que en la Expo EFI se crucen miradas jurídicas y económicas. “Es muy importante esto, porque el desarrollo debe medirse también en términos de calidad institucional”, insistió. Rosatti subrayó la importancia de integrar disciplinas para abordar los desafíos actuales. “Yo celebro que en estos foros se pueda hablar de derecho y de economía. Y cada vez más hay que hacerlo: derecho, economía, institución”, afirmó.

La Constitución y el valor de la moneda

Luego, el presidente del máximo tribunal hizo referencia a la Constitución Nacional Argentina. “No quiero olvidarme de decir algo que está en la Constitución. La Constitución tiene muchas cláusulas que están vinculadas a la economía y es muy conveniente leerlas”, señaló.

Rosatti hizo foco en un punto específico: “Hay una, entre tantas, que no quiero omitir hoy, que está en el inciso 19 del artículo 75, que es el que manda al Congreso a defender el valor de la moneda”. A partir de esa referencia, señaló: “¿Qué queremos decir con defender el valor de la moneda? Queremos decir que la moneda no puede ser envilecida intrínsecamente”.

“Queremos decir que es inconstitucional una emisión incontrolada de la moneda, que no tenga respaldo”, afirmó Rosatti. De todos modos, el presidente de la Corte aclaró el alcance de su planteo: “No estoy diciendo que tiene que haber una ley de convertibilidad. Sí que tiene que haber una relación razonable, prudente, entre la base monetaria y las reservas”.