Francia cayó en la final de Qatar 2022 por penales.

La Selección de Francia llegó a Qatar 2022 como la campeona de Rusia 2018 después de vencer a Marruecos en las semifinales, pero no pudo repetir el título frente a la Selección Argentina, que venció por la vía de los penales y alcanzó su tercera estrella. En aquella final, el equipo de Lionel Scaloni dominó casi todo el encuentro con un 2-0, aunque un par de descuidos llevaron el encuentro a los penales con un 3-3 final tras el alargue y Gonzalo Montiel puso el sello definitivo en aquel inolvidable 18 de diciembre.

Dicha definición no solo le dio la tercera Copa del Mundo al conjunto albiceleste, sino que también marcó el final de la carrera de Hugo Lloris, al menos con el seleccionado francés. A inicios del 2023, el histórico guardameta que fue campeón en Rusia anunció su retiro con estas palabras: “Llega un momento en que hay que saber ceder. No quiero hacerla mía, siempre he dicho una y otra vez que la selección francesa no pertenece a nadie y todos tenemos que asegurarnos de que así sea, yo el primero”.

Ahora bien, a menos de un mes y medio del inicio del Mundial 2026, L’Équipe dio a conocer que Didier Deschamps tendría planes de volver a contar con el arquero, que actualmente viste la camiseta de Los Ángeles FC en la MLS. De acuerdo con este medio, el entrenador busca alternativas para Mike Maignan, actual dueño del arco galo, por lo que podría intentar citar a Lloris aunque sea como tercer arquero.

Las opciones de Lucas Chevalier, Alphonse Areola, Jean Butez y Robin Risser, quienes formaron parte de las últimas convocatorias, no habrían terminado de convencer al DT, que buscaría tener a alguien con más experiencia como apoyo para Maignan. “Un regreso a la selección como tercer arquero, para apoyar a la nueva generación y vivir una última emoción con ‘Les Bleus’, sin duda le resultaría atractivo”, informaron desde el medio citado.

A eso se suma que el guardameta atraviesa un buen presente en el equipo estadounidense, con el que suma 15 presentaciones, con nueve vallas invictas e igual número de goles recibidos. Entre estos encuentros, cabe mencionar los cruces que tuvo con el Inter Miami, con dos victorias y una derrota por 3-1 en los cuartos de final de la Concachampions, partido en el que Lionel Messi volvió a anotarle como duplicado.

Lorris no pudo tapar ni un penal en la definición.

Los grupos del Mundial 2026 tras el repechaje