Lionel Scaloni seguirá con la Selección: descartan su contratación en el Real Madrid después del Mundial 2026

El DT no dio declaraciones sobre los rumores.

Durante los últimos días, desde España comenzaron a llegar rumores acerca del interés del Real Madrid por contratar a Lionel Scaloni una vez que termine el Mundial 2026, con el principal objetivo de poder ir por la Champions League en 2027. Todo esto surgió a un mes de las declaraciones del entrenador, que durante los amistosos con Mauritania y Zambia había manifestado su interés de seguir al mando del conjunto nacional.

El hecho de que el entrenador de la Selección Argentina quiera negociar con la AFA para seguir en camino al Mundial 2030 dejaba entrever que solo un desencuentro con la Federación del Fútbol Argentino lo alejaría de la “Albiceleste”. Ahora bien, a eso se suma ahora que el conjunto merengue no estaría tan interesado en sus servicios como se había afirmado desde un principio, al menos desde la perspectiva de Jorge Valdano.

Recientemente, el campeón del mundo de México 1986 declaró a Movistar+ que considera que el DT de la “Albiceleste” no entra en el perfil de entrenador que generalmente busca el Real Madrid. “Es un campeón del mundo y nadie duda de su calidad, pero no tiene experiencia en clubes. Es aventurado pensar que el Madrid vaya a ser su primera experiencia a nivel de club y no sé si sería acertado”, afirmó el exjugador.

Por otra parte, Valdano también aprovechó para descartar otros candidatos que habían sonado, tales como José Mourinho y Jürgen Klopp, quien está libre desde su salida del Liverpool en 2024. “Mourinho ya es una página pasada en la entidad y no creo que vaya a volver. Klopp necesita un año para hacer un equipo y se me hace difícil pensar que en un club como el Madrid pueda tener un año porque se necesitan resultados antes”, observó.

Tras esto, el exjugador del conjunto merengue agregó que Mauricio Pochettino podría convertirse en una buena opción para el club, ya que tiene el perfil adecuado para el puesto. “Es un entrenador que estuvo dos veces ya muy cerca de venir al Madrid. Y cuando eso sucede es porque es evidente que es un perfil de entrenador que atrae mucho en el club”, agregó Valdano, que también mencionó a Didier Deschamps como alternativa por su cercanía con jugadores como Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Kylian Mbappé.

Scaloni seguiría hasta el Mundial 2030.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026