Paritarias empleados de comercio: cuánto cobran en mayo 2026 y escala salarial

Aumento para empleados de comercio

Los empleados de comercio comienzan a cobrar en mayo de 2026 con una nueva actualización salarial tras la homologación oficial del acuerdo paritario. El incremento forma parte del entendimiento firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias, que fija una suba total del 5% para el trimestre abril-junio.

Con la validación del Gobierno, el esquema entra en plena vigencia y define tanto los aumentos como las sumas adicionales que impactan en el ingreso mensual de más de un millón de trabajadores del sector.

Empleados de comercio: cómo impacta el aumento en mayo 2026

En mayo se aplica el segundo tramo del acuerdo paritario, con un incremento del 1,5% sobre los básicos. Este ajuste se suma al 2% ya otorgado en abril y anticipa otro 1,5% previsto para junio.

Además del aumento porcentual, el convenio mantiene sumas no remunerativas que elevan el ingreso mensual. Por un lado, continúa vigente un esquema de montos fijos que forman parte de la liquidación salarial, y por otro, se suma un adicional de $20.000 mensuales para abril, mayo y junio, que se paga por fuera del básico. El acuerdo también establece contribuciones empresarias específicas vinculadas al sostenimiento del convenio colectivo y del sistema de salud sindical.

Empleados de comercio con aumento

Escala salarial de comercio en mayo 2026

Con la aplicación del aumento de mayo 2026, las escalas salariales de referencia para jornada completa quedan de la siguiente manera (valores brutos aproximados que incluyen sumas no remunerativas, pero no contemplan adicionales como antigüedad o presentismo):

Maestranza

Categoría A: $1.216.248,70

Categoría B: $1.220.184,60

Categoría C: $1.235.243,70

Administrativos

Categoría A: $1.232.040,60

Categoría B: $1.237.594,40

Categoría C: $1.250.478,30

Categoría D: $1.259.843,60

Categoría E: $1.278.750,00

Categoría F: $1.303.346,80

Cajeros

Categoría A: $1.235.999,30

Categoría B: $1.242.882,50

Categoría C: $1.261.946,20

Personal auxiliar

Categoría A: $1.235.999,30

Categoría B: $1.247.194,90

Categoría C: $1.282.440,80

Auxiliares especializados

Categoría A: $1.247.843,30

Categoría B: $1.267.372,30

Vendedores

Categoría A: $1.235.999,30

Categoría B: $1.268.858,30

Categoría C: $1.278.768,80

Categoría D: $1.303.347,80

Estos valores corresponden a salarios brutos de referencia. El ingreso final puede variar según descuentos legales y adicionales como antigüedad, manejo de caja, comisiones o zona.

Salarios: cuántos cobran aumento en mayo

Qué define la paritaria para los próximos meses

El acuerdo tendrá vigencia durante todo el trimestre y fija las condiciones mínimas para la actividad. El último tramo de aumento se aplicará en junio, mientras que algunas sumas no remunerativas se incorporarán al salario básico a partir de julio.

De esta manera, las paritarias de comercio consolidan un esquema de actualización escalonada que busca acompañar la evolución de los precios, aunque con ajustes moderados en comparación con la dinámica inflacionaria actual.