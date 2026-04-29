Del olvido al hit: cómo TikTok convirtió viejas canciones en tendencia.

Durante décadas, una canción necesitaba radio, televisión y una discográfica poderosa para convertirse en hit. Hoy, a veces alcanza con 15 segundos, un challenge y miles de usuarios repitiendo el mismo fragmento. TikTok cambió por completo la forma en que se consume música y también resucitó canciones que parecían olvidadas, temas lanzados hace años que, de golpe, vuelven a sonar como si fueran nuevos.

El fenómeno tiene nombre en la industria y se llama sleeper hits o “éxitos tardíos”. Son canciones que no explotaron en su lanzamiento original, pero que encuentran una segunda vida gracias a una tendencia viral. Según un estudio académico publicado en arXiv en 2024, TikTok se consolidó como una de las principales plataformas de descubrimiento musical y juega un rol clave en la “repopularización” de canciones viejas, generando incluso un impacto medible en búsquedas y reproducciones fuera de la app.

Uno de los casos más famosos del mundo fue “Running Up That Hill”, de Kate Bush. Aunque había sido lanzada en 1985, la canción volvió al centro de la cultura pop en 2022 gracias a TikTok y también a su uso en la serie Stranger Things. El tema regresó a los rankings globales casi cuatro décadas después.

Otro ejemplo fue “Dreams”, de Fleetwood Mac, de 1977, que explotó otra vez cuando un usuario subió un video andando en skate, tomando jugo de arándanos y cantándola. Ese clip simple convirtió un clásico en tendencia mundial y disparó millones de reproducciones nuevas.

Más reciente fue “Murder on the Dancefloor”, de Sophie Ellis-Bextor. Lanzada en 2001, volvió a viralizarse más de veinte años después por TikTok y por su aparición en la película Saltburn, reingresando a charts internacionales.

En el plano internacional, otro caso reciente fue “Babydoll”, de Dominic Fike. La canción había salido https://www.eldestapeweb.com/tecnologia/redes-sociales/vincula-tu-cuenta-de-spotify-o-apple-music-a-tiktok-en-4-simples-pasos-2026313174543en 2018, pero en 2026 tuvo una explosión viral en TikTok, YouTube e Instagram que la llevó por primera vez al Billboard Hot 100 y terminó convirtiéndose en uno de los mayores hits tardíos de su carrera.

Las canciones argentinas que explotaron gracias a TikTok

Pero el fenómeno también tiene ejemplos argentinos. Uno de los más comentados fue “A 1200 km”, de Las Ligas Menores. Aunque el tema ya tenía un fuerte culto dentro del indie nacional, años después encontró una nueva audiencia en TikTok, donde se volvió sonido recurrente para videos melancólicos, rupturas y nostalgia generacional. La frase “te vas a ir a 1200 kilómetros de acá” empezó a circular entre usuarios que quizás nunca habían escuchado a la banda completa, pero sí reconocían ese fragmento.

También pasó con “Un verano”, de Él Mató a un Policía Motorizado, que tuvo una nueva ola de viralidad en videos de recuerdos, despedidas y romances adolescentes. TikTok convirtió parte de la discografía indie argentina en banda sonora emocional de una generación que encontró ahí su propio lenguaje.

¿Por qué pasa esto? Porque TikTok no consume canciones completas, consume momentos. Un verso triste, una frase irónica o un estribillo pegadizo pueden independizarse del tema original y transformarse en un lenguaje propio dentro de la plataforma. Muchas veces, el fragmento viral ni siquiera coincide con el hook principal pensado por el artista.

Además, el algoritmo no distingue entre novedad y antigüedad. Una canción de 1985 puede convivir con un estreno de ayer si funciona dentro de una tendencia. La lógica ya no es cronológica sino emocional, qué parte sirve para contar algo.

Eso también cambió la industria. Hoy los sellos discográficos observan TikTok casi como antes miraban la radio. Un tema que explota ahí puede volver a entrar en charts, disparar reproducciones en Spotify e incluso reactivar carreras enteras. Pero no siempre garantiza permanencia, como advierten músicos y analistas, la viralidad puede ser un pico momentáneo más que una carrera sostenida.