TikTok cerró un año histórico en Argentina: más usuarios, más anunciantes y mayor impacto cultural.

El 2025 marcó un punto de inflexión para TikTok en Argentina. La plataforma, que ya venía mostrando un crecimiento sostenido en los últimos años, logró afianzarse como uno de los espacios digitales más influyentes del país. Su capacidad para crear tendencias, impulsar conversaciones y vincular a los usuarios con marcas y comunidades fue clave para este proceso. En un ecosistema donde la atención es cada vez más fragmentada, TikTok se posicionó como un territorio donde conviven entretenimiento, creatividad y negocios, y donde las audiencias encuentran un espacio de discovery permanente.

En ese contexto, la compañía celebró el cierre de un año excepcional con un evento especial en Artlab. Allí repasó los hitos que la consolidaron como un actor estratégico dentro del panorama digital local. Encabezado por Astrid Mirkin, Gerente General de TikTok para el Cono Sur y México, el encuentro funcionó como una instancia para poner en valor los avances logrados y proyectar los desafíos que vienen. “TikTok vino a redefinir la forma en que las personas se entretienen, se descubren, se expresan y se relacionan con las marcas. Este año se consolidó como la plataforma con mayor crecimiento del país”, afirmó Mirkin.

El 2025 fue el mejor año de TikTok en la Argentina

Durante la presentación se compartieron cifras que reflejan el impacto que TikTok tiene en la vida digital de los argentinos. Actualmente, en el país se generan 65 millones de videos por mes, que alcanzan más de 150.000 millones de visualizaciones en ese mismo período. La relación entre usuarios y contenido es tan cercana que el 73% mira todo lo que la aplicación les sugiere, mientras que el 79% afirma que TikTok los inspira a probar cosas nuevas. Además, siete de cada diez personas consideran que la plataforma influye de manera directa en la cultura y la sociedad.

Ese vínculo cotidiano se tradujo también en un mayor interés de las marcas. Durante 2025, la cantidad de anunciantes aumentó un 143% respecto de 2024, y los ingresos generados crecieron un 165% interanual. Sectores como finanzas, retail y alimentos y bebidas fueron los que más se expandieron, demostrando que TikTok se convirtió en un aliado para conectar, innovar y construir relaciones de largo plazo.

El evento también repasó iniciativas clave del año, como la primera edición de los TikTok Ad Awards en Argentina, que reconoció campañas integradas culturalmente y con resultados sólidos. Asimismo, destacó TikTok Empower, un encuentro destinado a periodistas, ejecutivas y líderes femeninas para profundizar en el universo de la plataforma.

Otro lanzamiento central fue TikTok Ads Manager en Argentina, una herramienta que democratiza la publicidad digital permitiendo que cualquier PyME o emprendimiento pueda crear y medir campañas sin necesidad de una inversión mínima. Esto fortaleció un ecosistema más inclusivo, donde hashtags como #IndustriaNacional, #PyMEsArgentinas y #Emprendimiento alcanzaron millones de visualizaciones, reflejando el impacto real en negocios locales. Según datos compartidos, el 61% de los usuarios compró un producto después de ver un anuncio en la app y el 41% lo hizo dentro de la misma semana.

Mirkin definió a TikTok como “el motor de la cultura digital argentina”, un espacio donde surgen ideas, códigos y conversaciones que luego se expanden fuera de la pantalla. Más del 70% de los usuarios asegura aprender cosas que incorpora en su vida diaria, mientras que el 82% descubre nuevos intereses dentro de la plataforma.

Para 2026, las prioridades estarán enfocadas en fortalecer el camino que va del descubrimiento a la acción, ampliar el apoyo a emprendedores locales y consolidar a Buenos Aires como un hub estratégico regional, con talento argentino como protagonista.