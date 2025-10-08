Pan de arroz sin gluten y sin amasado: la receta viral

La búsqueda de alternativas sin harinas convencionales crece cada día, y una receta de pan de arroz sin gluten y sin necesidad de amasado conquistó las redes sociales por su simpleza y sabor. El responsable de este fenómeno es Simón, conocido en TikTok como @lasrecetasdesimon, quien compartió un video con el paso a paso que ya superó los 330 mil likes en pocos días.
Lo que más sorprende de esta preparación es que no se requiere ser un experto en cocina ni dedicar horas a amasar. Solo con ingredientes básicos y una licuadora, cualquiera puede lograr un pan esponjoso, saludable y perfecto para acompañar cualquier plato.
Simón explicó en su video: “Una versión súper sencilla y práctica para que te hagas un pan sin gluten en casa. Realmente queda riquísimo, esponjoso y con una textura espectacular”. Su carisma y habilidad para explicar recetas lo convirtieron en una referencia en redes, donde cada publicación se viraliza en cuestión de horas.
Este pan de arroz sin gluten representa una opción ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor ni tiempo en la cocina. Además, la ausencia de amasado facilita el proceso y lo hace accesible para cualquier nivel.
Receta de pan de arroz sin gluten (sin amasado)
Ingredientes:
-
300g de arroz blanco crudo
-
250ml de agua tibia
-
1 huevo
-
50ml de aceite
-
25g de levadura fresca (o 8g seca)
-
5g de sal
-
10g de azúcar (opcional)
-
Semillas para decorar (opcional)
Paso a paso:
-
Preparar la base: Lavá el arroz bajo agua corriente hasta que salga transparente. Este paso es crucial para eliminar el exceso de almidón. Escurrí bien el arroz y volcalo en la licuadora.
-
Licuar: Añadí el agua tibia a la licuadora y procesá a máxima potencia durante 1-2 minutos. La mezcla debe quedar completamente líquida y uniforme, con textura similar a una leche espesa.
-
Activar la levadura: En un bowl, disolvé la levadura con el azúcar en dos cucharadas de agua tibia. Dejá reposar 5-10 minutos hasta que se forme espuma en la superficie, indicando que está activa.
-
Integrar: Volcá la mezcla de arroz en el bowl con la levadura. Agregá el huevo, el aceite y la sal. Mezclá todo hasta obtener una masa líquida y homogénea.
-
Leudar: Tapá el bowl con un repasador y dejá reposar en lugar cálido durante 45-60 minutos. La masa duplicará su volumen y se llenará de burbujas.
-
Hornear: Precalentá el horno a 180°C. Engrasá y enhariná un molde para pan. Volcá la masa leudada con cuidado en el molde y espolvoreá semillas si usás. Horneá 30-40 minutos hasta que al insertar un palillo salga limpio.
-
Enfriar: Dejá enfriar completamente el pan sobre una rejilla antes de cortarlo. Este paso es fundamental para que la miga quede esponjosa y no gomosa. La paciencia se verá recompensada con un pan de textura perfecta, corteza crujiente y miga tierna.