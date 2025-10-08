Pan de arroz sin gluten y sin amasado: la receta viral

Solo necesitás licuar el arroz con agua hasta que quede cremoso.

La búsqueda de alternativas sin harinas convencionales crece cada día, y una receta de pan de arroz sin gluten y sin necesidad de amasado conquistó las redes sociales por su simpleza y sabor. El responsable de este fenómeno es Simón, conocido en TikTok como @lasrecetasdesimon, quien compartió un video con el paso a paso que ya superó los 330 mil likes en pocos días.

Lo que más sorprende de esta preparación es que no se requiere ser un experto en cocina ni dedicar horas a amasar. Solo con ingredientes básicos y una licuadora, cualquiera puede lograr un pan esponjoso, saludable y perfecto para acompañar cualquier plato.

Simón explicó en su video: “Una versión súper sencilla y práctica para que te hagas un pan sin gluten en casa. Realmente queda riquísimo, esponjoso y con una textura espectacular”. Su carisma y habilidad para explicar recetas lo convirtieron en una referencia en redes, donde cada publicación se viraliza en cuestión de horas.

Este pan de arroz sin gluten representa una opción ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor ni tiempo en la cocina. Además, la ausencia de amasado facilita el proceso y lo hace accesible para cualquier nivel.

Receta de pan de arroz sin gluten (sin amasado)

Ingredientes:

300g de arroz blanco crudo

250ml de agua tibia

1 huevo

50ml de aceite

25g de levadura fresca (o 8g seca)

5g de sal

10g de azúcar (opcional)

Semillas para decorar (opcional)

Paso a paso: