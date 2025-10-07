El tabulé es una ensalada típica de la cocina levantina que se destaca por su frescura y ligereza, perfecta para los días de calor. Esta receta mezcla combina ingredientes como perejil picado, bulgur y tomate, sin necesidad de cocinar, lo que la convierte en una opción saludable y práctica para cualquier momento.

Originaria de Oriente Medio, especialmente de Líbano y Siria, esta receta forma parte esencial del mezze, un conjunto de pequeños platos que se sirven como aperitivo. Su popularidad se extendió en todo el mundo gracias a su sabor fresco y su fácil preparación.

Antes de que el tomate llegara a la región del Sham, el tabulé se preparaba con perejil, menta fresca, cebolla blanca, bulgur moreno, jugo de limón, aceite de oliva y sal. El bulgur, base del plato, consiste en granos de trigo secos muy utilizados en las gastronomías de Oriente Medio y África del Norte, aunque hoy en día se puede reemplazar por cuscús o incluso quinoa.

El perejil juega un rol fundamental en esta ensalada, aportando un sabor fresco y aromático que es protagonista en cada bocado. La combinación con el resto de ingredientes da como resultado un plato ligero que invita a refrescarse y disfrutar de sabores naturales.

Su versatilidad permite agregar ingredientes como pepino, menta o incluso granada para darle un toque diferente. Además, es una opción ideal para quienes buscan platos vegetarianos y llenos de nutrientes, sin sacrificar sabor ni frescura.

Con el tiempo, el tabulé se ha adaptado a distintas preferencias y variantes regionales, pero su esencia se mantiene intacta: frescura, simplicidad y sabor auténtico. Es ideal para acompañar carnes o para una cena liviana y saludable, siempre recomendándose dejar reposar la ensalada en la heladera al menos una hora antes de servir para potenciar sus sabores.

Receta de pocos pasos para conseguir un tabulé auténtico

Preparar un tabulé auténtico es sencillo y te va a transportar directamente a los sabores del Líbano.

Lo primero que necesitás es hidratar media taza de bulgur fino. Colocalo en un bol y cubrilo con agua tibia, dejándolo reposar por unos 20 minutos hasta que esté tierno. Luego, escurrilo muy bien, apretándolo con las manos para eliminar el exceso de agua. Mientras tanto, picá finamente un atado grande de perejil de hoja plana (unos 2 manojos), media taza de menta fresca y 3 tomates perita sin semillas. En un bol grande, mezclá el bulgur escurrido con las hierbas y el tomate picado. Agregá un cuarto de taza de cebolla morada finamente picada. Para el aderezo, batí en un frasco el jugo de 2 limones, un tercio de taza de aceite de oliva extra virgen, sal y pimienta al gusto. Volcá esta mezcla sobre la ensalada y mezclá todo con suavidad hasta que quede bien integrado.

La clave para un sabor perfecto es el reposo. Dejá el tabulé en la heladera, tapado, al menos por una hora antes de servir. Esto permite que los sabores se fusionen y el bulgur absorba el aderezo. Servilo fresco, solo o con hojas de lechuga para acompañar.