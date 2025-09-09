Sin tomate ni lechuga: estas ensaladas son ideales para quienes odian las verduras.

Incorporar verduras a la alimentación diaria puede ser todo un desafío para muchos argentinos. Hay quienes simplemente no encuentran la forma de disfrutar de estos alimentos y han intentado “forzarse” a comer ensaladas tradicionales con tomate y lechuga, sin éxito. El resultado es platos dejados de lado, sensación de obligación y, en algunos casos, un rechazo cada vez mayor a las verduras. La clave no está en insistir, sino en repensar las ensaladas y volverlas atractivas, sabrosas y fáciles de comer.

Para quienes odian las verduras, las ensaladas no tienen por qué ser aburridas ni tener siempre el mismo gusto. Existen combinaciones creativas que incorporan diferentes tipos de verduras, hierbas, semillas y quesos, logrando texturas y sabores que conquistan incluso a los más reticentes.

4 recetas de ensaladas sin tomate ni lechuga

Existen distintas alternativas de ensaladas para incorporar verduras a la dieta diaria.

Ensalada de zapallito y zanahoria

Ingredientes:

2 zapallitos medianos

2 zanahorias grandes

1 puñado de hojas de espinaca baby

2 cucharadas de semillas de girasol

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de mostaza

Jugo de 1 limón

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Cortar zapallitos y zanahorias en tiras finas o espiral. Saltearlos ligeramente y dejar enfriar. Mezclar con las hojas de espinaca y las semillas. Condimentar con aceite, limón, mostaza, sal y pimienta.

Ensalada de remolacha y arvejas

Ingredientes:

2 remolachas medianas cocidas y cortadas en cubos

1 taza de arvejas cocidas al dente

1/2 cebolla morada en juliana

1/4 taza de nueces picadas

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de vinagre balsámico

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Mezclar todos los ingredientes y condimentar con aceite, vinagre, sal y pimienta. Servir fría.

Ensalada de zucchini y berenjena asados

Ingredientes:

1 zucchini mediano cortado en rodajas finas

1 berenjena mediana cortada en rodajas finas

1 taza de rúcula

50 g de queso feta desmenuzado

8 aceitunas negras

1 cucharada de aceite de oliva

Orégano fresco al gusto

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Asar zucchini y berenjena hasta que estén tiernos. Mezclar con rúcula, queso y aceitunas. Condimentar con aceite, sal, pimienta y orégano.

Ensalada de coles de Bruselas y zanahoria

Ingredientes:

200 g de coles de Bruselas laminadas finamente

2 zanahorias ralladas

1/4 taza de almendras fileteadas

1/2 cebolla caramelizada

2 cucharadas de aceite de oliva

Jugo de 1 limón

Sal al gusto

Preparación:

Mezclar las coles y la zanahoria con las almendras y la cebolla caramelizada. Condimentar con aceite, limón y sal. Servir fría o a temperatura ambiente.