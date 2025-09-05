Una bomba de proteínas y fibra: así es la ensalada que te fortalece los músculos y mejora tu salud intestinal.

Existe una ensalada rica en proteínas y en fibra que es ideal para crecer la masa muscular y gozar de una buena salud. La proteína es fundamental para el fortalecimiento de los músculos, mientras que la fibra es indispensable para tener una buena salud intestinal. Afortunadamente, existe una ensalada que es ideal para tener una buena ingesta de estos dos nutrientes.

Si buscás una ensalada que combine proteína y fibra, ideal para fortalecer los músculos y cuidar la salud intestinal, esta ensalada te va a encantar. El ingrediente estrella de esta ensalada son los porotos blancos. La receta fue compartida en el medio Real Simple, que se encarga de compartir contenido saludable.

Ensalada de porotos alta en fibra y proteína.

No te preocupes si no te gustan, ya que hay muchas maneras de cocinarlos y darles un sabor exquisito. Combinado con otros alimentos, te puede quedar una ensalada muy nutritiva. Aporta por porción 11 gramos de proteína vegetal y 8 gramos de fibra, perfecta para quienes buscan cuidar su salud y aumentar masa muscular.

Ensalada de porotos alta en fibras y proteína: cómo prepararla

Lo primero que hay que hacer es batir la vinagreta, que combina jugo de limón, aceite de oliva extra virgen, sal y pimentón ahumado. Luego, se escurren y enjuagan un par de latas de porotos, se mezclan con la vinagreta, se suman zanahorias picadas para dar crocancia y algo de dulzor y se agregan hierbas frescas. Lo más importante es dejar reposar la ensalada en la heladera por al menos ocho horas antes de servir, para que los sabores se integren.

Lo ideal es que utilices porotos blancos, que tienen una textura carnosa ideal, pero se pueden reemplazar por garbanzos si no te gustan. Para las hierbas podés usar perejil, y de condimentos sal y pimentón ahumado. Para la proteína podés agregar pollo o atún. Dejalo marinar junto con los frijoles toda la noche.