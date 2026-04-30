Casas avión: la tendencia de convertir viejas aeronaves en hogares sustentables.

Las llamadas “casas avión” nacieron como una forma de reutilizar aeronaves retiradas de servicio y transformarlas en viviendas sustentables, originales y, en muchos casos, más económicas que una construcción tradicional. Desde un Boeing 727 convertido en hogar en medio de un bosque hasta pequeñas tiny houses hechas con fuselajes reciclados, este fenómeno mezcla arquitectura, reciclaje y diseño extremo.

Una casa avión, también conocida como airplane house, consiste en utilizar un avión fuera de circulación como estructura base para una vivienda. Generalmente se compran aeronaves antiguas en desguaces o cementerios de aviones, se trasladan al terreno elegido y allí se adaptan con instalaciones de agua, electricidad, climatización y mobiliario. Muchas conservan la cabina original, que suele convertirse en dormitorio o estudio, mientras que el cuerpo central funciona como living, cocina y habitaciones. Incluso las alas pueden reutilizarse como terrazas o decks exteriores.

Las airplane house utilizan un avión fuera de circulación como estructura base para ser vivienda.

Aunque parece una excentricidad moderna, el concepto tiene historia. En Estados Unidos comenzaron a popularizarse durante la segunda mitad del siglo XX, especialmente con modelos Boeing 727 y 747. Uno de los casos más famosos fue el de la estilista Jo Ann Ussery, quien en los años 90 transformó un Boeing 727 en su casa en Mississippi tras perder su vivienda en un incendio. Desde entonces, el modelo se replicó en distintos países como Costa Rica, Australia y Nueva Zelanda, donde estas construcciones se volvieron símbolo de arquitectura sustentable y turismo alternativo.

Cuáles son los beneficios de vivir en una casa avión

Entre sus principales beneficios aparece el ahorro energético. Como los aviones están diseñados para soportar temperaturas extremas en altura, su fuselaje ofrece gran aislamiento térmico, lo que reduce costos de calefacción y refrigeración. También requieren menos mantenimiento estructural que una casa tradicional y ofrecen amplios espacios de guardado gracias a las antiguas bodegas de equipaje. Además, reutilizar una aeronave evita que toneladas de aluminio y materiales industriales terminen como chatarra. Según estimaciones internacionales, el costo total de una casa avión puede oscilar entre 35.000 y 55.000 dólares, incluyendo compra del avión, terreno, transporte e instalaciones, aunque depende mucho del modelo y la ubicación.

La casa “Aero Tiny” en Australia es uno de los casos más conocidos, construida con el fuselaje de un avión de entrenamiento Dash 8 desmantelado.

En Australia, por ejemplo, la llamada “Aero Tiny” se convirtió en uno de los casos más conocidos, una tiny house construida con el fuselaje de un avión de entrenamiento Dash 8 desmantelado. Incluye cocina, baño completo, sofá cama, energía solar y hasta conserva la puerta original del avión. Sus creadores aseguran que pueden construir una unidad similar en apenas seis semanas, pensada como alternativa frente al alto costo de acceso a la vivienda.