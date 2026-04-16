Casas de barro: cuánto cuestan y por qué se convirtieron en tendencia en Argentina.

Lejos de la imagen precaria que durante años cargaron, las casas de barro vuelven a escena en Argentina como parte de una tendencia en crecimiento llamada bioconstrucción. Con raíces ancestrales pero reinterpretadas con diseño contemporáneo, estas viviendas se posicionan como una alternativa más económica, sustentable y eficiente frente a la construcción tradicional.

Las casas de barro también conocidas como de adobe o construidas con técnicas como cob (consiste en arcilla, arena y paja) se levantan a partir de una mezcla de tierra, agua, arena y fibras naturales como paja o pasto seco. Este material se utiliza para crear muros gruesos, resistentes y con gran capacidad térmica.

Una de sus principales características es justamente el aislamiento natural. Estas viviendas mantienen temperaturas estables durante todo el año, siendo frescas en verano y cálidas en invierno, lo que reduce significativamente el gasto energético. Además, muchas incorporan conceptos de diseño bioclimático, techos vivos (con vegetación) o sistemas de energías renovables, combinando tradición con innovación.

Cuánto cuesta construir una casa de barro en Argentina

Uno de los factores clave detrás del crecimiento de esta tendencia es el costo. En algunos casos de autoconstrucción, se registraron viviendas de más de 200 m² por alrededor de US$20.000, utilizando materiales del propio terreno. En general, el ahorro radica en que los insumos principales (tierra, agua, fibras) son locales y de bajo costo, y la mano de obra puede ser más económica o incluso autogestionada.

Si bien los precios varían según el diseño, la escala y el nivel de terminación, especialistas coinciden en que construir con barro puede ser significativamente más barato que una casa tradicional, especialmente en contextos de inflación en materiales como el cemento o el hierro.

Las casas de barro vuelven a escena en Argentina como parte de una tendencia en crecimiento llamada bioconstrucción.

En Argentina no existe un registro oficial de cuántas casas de barro hay, pero sí se sabe que hay miles de ejemplos distribuidos en distintas provincias, tanto en contextos rurales como en proyectos turísticos o viviendas modernas. Regiones como Córdoba, Mendoza y el norte argentino concentran muchas de estas experiencias. En lugares como el Valle de Calamuchita o Luján de Cuyo ya existen proyectos que combinan bioconstrucción con arquitectura contemporánea, incluso en desarrollos turísticos de alta gama.

Aunque pueda parecer una tendencia reciente, construir con tierra es una práctica milenaria que hoy vuelve resignificada. En Argentina, donde históricamente se utilizó en zonas rurales, ahora comienza a instalarse también en sectores urbanos y en proyectos de diseño.