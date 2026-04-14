Ni cemento ni ladrillos: así son las casas hechas con cannabis que llegan a Argentina.

En medio de la crisis ambiental y la búsqueda de materiales más sustentables, una tendencia global empieza a abrirse paso con fuerza. Se trata de construir viviendas a partir del cannabis, con la utilización de cáñamo industrial para crear un bioconcreto conocido como hempcrete, una alternativa ecológica al cemento tradicional.

El hempcrete es una mezcla de fibras del tallo del cannabis, cal y agua y se utiliza como material de relleno para muros, aislación y revestimientos. No reemplaza estructuras portantes, pero sí cumple funciones clave en la construcción moderna, es liviano, regula la humedad, ofrece aislación térmica y acústica, y además es resistente al fuego. A diferencia del hormigón convencional, este “cemento vegetal” también captura carbono durante su vida útil, lo que lo convierte en un aliado contra el cambio climático.

Un fenómeno global que empieza a asomar en Argentina

En países de Europa y Estados Unidos ya existen viviendas construidas total o parcialmente con hempcrete, y su uso viene creciendo gracias a normativas que empiezan a reconocerlo como material válido. En Argentina, el fenómeno es todavía incipiente, pero tiene un contexto favorable. La sanción de la Ley 27.669 habilitó el desarrollo del cannabis y el cáñamo industrial no solo con fines medicinales, sino también productivos, incluyendo usos en construcción.

Esto abrió la puerta a emprendimientos, investigaciones universitarias y proyectos piloto que exploran el potencial del cáñamo como insumo industrial. De hecho, especialistas locales destacan que el hempcrete podría resolver problemas típicos de la vivienda argentina, como la humedad y la baja eficiencia térmica.

El hempcrete es una mezcla de fibras del tallo del cannabis, cal y agua y se utiliza como material de relleno para muros, aislación y revestimientos.

Por otro lado, uno de los grandes atractivos del material es su impacto ambiental reducido ya que requiere menos energía que el cemento tradicional y utiliza un recurso renovable. Además, sus propiedades “respirables” ayudan a evitar hongos y condensación, mejorando la calidad del aire interior. Algunos desarrolladores incluso sostienen que podría abaratar costos de construcción, aunque todavía faltan escalas productivas que lo hagan competitivo en el mercado masivo.



El principal obstáculo en Argentina no es técnico, sino cultural y normativo. La asociación del cannabis con su uso recreativo sigue generando prejuicios, y todavía no existen estándares de construcción ampliamente adoptados para este material.

Sin embargo, con una industria del cáñamo en expansión y una creciente demanda de soluciones sustentables, las casas hechas con cannabis ya dejaron de ser una curiosidad futurista: empiezan a perfilarse como una alternativa real para la vivienda del siglo XXI.