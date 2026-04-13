Cuánto cuesta comprar una casa container en abril 2026.

En la búsqueda de soluciones habitacionales más sustentables, las casas contenedor aparecieron como una alternativa innovadora que reutiliza containers marítimos en desuso. Estos grandes contenedores, que originalmente transportaban mercadería en barcos, ahora se transforman en viviendas ecológicas que incluso se pueden adquirir a través de Mercado Libre y que tienen un precio de mercado más que accesible.

La idea de reciclar estas estructuras metálicas para convertirlas en hogares es atractiva por su potencial amigable con el medio ambiente. Sin embargo, expertos del sector advierten que estos contenedores fueron diseñados para transportar cargas, no para ser habitados. Lucas Salvatore, presidente de Idero, explicó que “es una cáscara de metal que refleja el sol, en la que entra agua, acumula calor, que estructuralmente no está aprobado ni verificado por normas de cálculo, por lo que usarlo como casa no es un buen destino”.

Por otro lado, empresas como Dice Containers, una constructora argentina especializada en este tipo de viviendas, aseguran que existen modelos que cumplen con las normativas municipales. El ingeniero José A. Vives, propietario de la firma, señaló que “si el contenedor se utiliza flaco y largo como viene del puerto, no se respetan las medidas mínimas interiores. En nuestro caso, cumplimos con todas las normativas municipales argentinas, por lo tanto, son casas contenedores aptas para la habilitación municipal”.

Cuánto cuesta una casa contenedor en abril de 2026

En cuanto a precios, en Mercado Libre se pueden encontrar casas contenedor desde $18.500.000 hasta $22.000.000 para unidades de alrededor de 15 m². En dólares, hay avisos de viviendas de 15 m² desde US$9.000 y otras de hasta 30 m² por US$15.000, todas con baño y cocina incluidos.

Además, comenzaron a aparecer opciones con envío desde China, con tamaños que van desde 37 m² hasta 74 m². Sin embargo, el valor total con el envío varía mucho según el destino, por lo que no se puede establecer un precio fijo, aunque el costo por metro cuadrado ronda los $1.079.769.

Desde Dice Containers ofrecen alternativas más amplias y equipadas, como una casa estándar de 90 m² con cinco ambientes y dos baños por US$65.381. Esta vivienda incluye aislamiento térmico con lana de vidrio, instalación eléctrica embutida y conexiones de agua, entre otros detalles.

Para quienes buscan opciones más accesibles, la empresa también ofrece casas de 60 m² con cuatro ambientes y un baño a US$44.463, y modelos más pequeños de 30 m² por US$26.740 o de 15 m² por US$18.369.

Un dato importante es que estas casas se pueden comprar con financiación, ya que son aptas para créditos del Banco Hipotecario. Además, los fabricantes suelen brindar servicios adicionales como traslado e instalación del contenedor en el terreno donde se instalará la vivienda.