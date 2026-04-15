Casas ómnibus: el fenómeno que convierte colectivos en hogares sustentables.

En un mundo donde el acceso a la vivienda se vuelve cada vez más difícil, una tendencia inesperada empieza a ganar terreno, las casas hechas con colectivos viejos. Lo que antes era chatarra o restos de flotas fuera de servicio hoy se convierte en hogares móviles, ecológicos y, sobre todo, posibles.

La lógica es simple, pero potente, un colectivo ya es, en esencia, una estructura habitable. Tiene paredes, techo, ventanas y un chasis resistente. Ese “esqueleto” reduce enormemente los costos y tiempos de construcción en comparación con una casa tradicional.

El proceso suele comenzar con el desmantelamiento total del interior, se retiran asientos, revestimientos y sistemas eléctricos originales. Luego viene la etapa creativa, aislamiento térmico, instalación de agua, electricidad (muchas veces con paneles solares) y el diseño de espacios que, aunque mínimos, buscan replicar la lógica de una casa. Cocina, baño, cama y hasta living, todo entra. En algunos casos, incluso hay estufas, bibliotecas o espacios de trabajo.

El resultado puede ser sorprendente. Desde unidades de 12 metros de largo transformadas en hogares completos con baño y dormitorio, hasta colectivos de dos pisos convertidos en casas con doble planta y espacios comunitarios. Y lo más interesante es que no siempre son viviendas móviles. Algunos proyectos se fijan en terrenos y funcionan como casas permanentes, mientras que otros mantienen la posibilidad de moverse, combinando vivienda y viaje en una misma idea.

Más que una moda, las casas ómnibus son una respuesta

El fenómeno crece en paralelo a dos grandes tendencias globales, la crisis habitacional y el auge del “tiny living”, una filosofía que propone vivir con menos espacio pero mayor conciencia. Los llamados skoolies, como se conoce a estas casas-bus, se popularizaron en Estados Unidos y Europa, donde muchas personas los adoptan como alternativa a los altos costos inmobiliarios o como forma de vida nómade.

Además, hay un componente ecológico clave, reutilizar vehículos fuera de circulación evita que toneladas de materiales terminen como desecho. En muchos casos, las construcciones incorporan materiales reciclados y sistemas autosustentables.

El auge de las casas ómnibus crece en paralelo a dos grandes tendencias globales, la crisis habitacional y el auge del “tiny living”.

Aunque todavía no es una tendencia masiva, el fenómeno ya empezó a asomar en Argentina. En redes sociales y plataformas de compraventa se multiplican los proyectos de conversión de colectivos, muchos impulsados por viajeros, artistas o personas que buscan salir del circuito tradicional de alquileres. También hay casos de colectivos transformados en bares, bibliotecas móviles o espacios culturales, lo que muestra que el potencial va más allá de la vivienda.