Uruguayo Arrascaeta luchará por recuperarse a tiempo para el Mundial tras fracturarse la clavícula

El futbolista uruguayo Giorgian de Arrascaeta, del Flamengo, recibe atención médica durante el partido de Copa Libertadores ante Estudiantes en el estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata, Argentina.

​El centrocampista uruguayo Giorgian de Arrascaeta sufrió ‌una ‌fractura de clavícula durante el empate 1-1 del Flamengo ante Estudiantes en la Copa Libertadores, generando dudas sobre ​su participación ⁠en el Mundial ‌de este año.

El ⁠jugador de 31 ⁠años, que se incorporó al equipo brasileño en ⁠2019, cayó al suelo ​tras una ‌entrada en la ‌primera parte del partido ⁠del miércoles correspondiente al Grupo A y tuvo que ​ser ‌sustituido.

"Arrascaeta (...) fue trasladado al hospital, donde se confirmó una fractura en la clavícula ⁠derecha", informó el Flamengo en su página web.

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El Flamengo, actual campeón del torneo, marcha líder del grupo con siete puntos ‌en tres partidos.

Uruguay comienza su andadura en el Mundial el 15 de junio con un partido ‌del Grupo H contra Arabia Saudita, lo que ‌deja a ⁠Arrascaeta unas seis semanas para ​recuperarse.

Con información de Reuters