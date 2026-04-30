Uruguayo Arrascaeta luchará por recuperarse a tiempo para el Mundial tras fracturarse la clavícula

El centrocampista uruguayo Giorgian de Arrascaeta sufrió una fractura de clavícula durante el empate 1-1 del Flamengo ante Estudiantes en la Copa Libertadores, generando dudas sobre su participación en el Mundial de este año.
El jugador de 31 años, que se incorporó al equipo brasileño en 2019, cayó al suelo tras una entrada en la primera parte del partido del miércoles correspondiente al Grupo A y tuvo que ser sustituido.
"Arrascaeta (...) fue trasladado al hospital, donde se confirmó una fractura en la clavícula derecha", informó el Flamengo en su página web.
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El Flamengo, actual campeón del torneo, marcha líder del grupo con siete puntos en tres partidos.
Uruguay comienza su andadura en el Mundial el 15 de junio con un partido del Grupo H contra Arabia Saudita, lo que deja a Arrascaeta unas seis semanas para recuperarse.
Con información de Reuters