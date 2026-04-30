Boca lo descartó, hoy brilla en el fútbol argentino y liquidó al Xeneize: "Pude salir"

Se fue mal de Boca, ahora brilla en Argentina y recordó que no lo valoraron.

Un exjugador de Boca Juniors le tiró un palito al club que lo formó en sus divisiones inferiores, ya que lo dejó ir y según él no lo valoraron como correspondía. De hecho, hoy es el goleador de Gimnasia de La Plata en el fútbol argentino y uno de los grandes responsables de que el equipo de Ariel "Pata" Pereyra tenga chances de clasificar a los octavos de final.

El protagonista es nada menos que Marcelo "Chelo" Torres, el centrodelantero de 28 años que fue uno de los máximos artilleros de las categorías más bajas del "Xeneize". Sin embargo, no tuvo oportunidades en la Primera y luego pasó por Talleres de Córdoba, Banfield y cuadros de Chipre, Letonia y Emiratos Árabes Unidos, hasta que recaló en el "Lobo" en el 2025.

El Chelo Torres liquidó a Boca: "No me valoraron"

Durante la entrevista con Olé, el atacante que se destaca en el "Basurero" disparó: "Boca ya es pasado para mí. Estoy muy agradecido por la formación que me dio, pero también feliz de haberme desvinculado". Incluso, manifestó que "hay muchos chicos que salen mucho a préstamo y se les hace muy difícil conseguir clubes". Y resaltó: "Pero a mí me pudieron comprar y pude salir. Siento que en su momento merecía una oportunidad que no me la dieron, en Boca no me valoraron...".

Acerca de lo que le ocurrió en la temporada 2016-2017, cuando fue el goleador de la Reserva y la rompió en la Selección Argentina Sub 20 que dirigía Claudio Úbeda, el protagonista rememoró: "Yo venía jugando muy bien en Reserva y en la Selección Sub 20, pero adelante tenía a (Darío) Benedetto y a (Walter) Bou, que estaban en un nivel muy alto". "Yo era chico y quería jugar, así que salí a préstamo a Talleres y después a Banfield. No me pude asentar. Son cosas que a uno le tienen que pasar para ir madurando en el fútbol y aprender", consideró el bonaerense.

Marcelo Torres, descartado por Boca y hoy figura de Gimnasia.

En su categoría en la "Albiceleste" también formaron parte del plantel quienes luego fueron campeones del mundo con la Mayor, como por ejemplo Juan Foyth, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian "Cuti" Romero y Exequiel Palacios. Sin embargo, su carrera fue bien diferente y así lo vio el "Chelo" Torres: "Quizás ellos tuvieron en sus clubes la oportunidad que yo no tuve en el mío... Porque en el Sudamericano y el Mundial Sub 20 (2017) todos los jugadores ya jugaban en Primera y yo no. Me pone muy feliz verlos porque fueron grandes compañeros y muchos hoy son campeones del mundo". Por último, sentenció: "Es un caso cerrado lo de Boca, ni lo pienso".

Los números del Chelo Torres en su carrera