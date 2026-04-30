La inesperada venta que Boca podría cerrar después del Mundial: 20 millones

El Xeneize espera llevar a cabo una transferencia millonaria con el fin de conseguir un reemplazante de la misma calidad.

El mercado de pases que comenzará después del Mundial es uno que promete de gran manera una serie de movimientos, tanto en el plano internacional como en el local. Los rumores señalan que Boca tiene grandes chances de llevar a cabo una importante transferencia que podría dejarle una ganancia de 20 millones de dólares, pero le provocará una enorme pérdida en el armado de la defensa titular.

Son varios los jugadores del plantel que está a cargo de Claudio Úbeda que disponen de una interesante proyección en caso de que mantengan el nivel. Es por ello que los clubes del exterior cada tanto mandan a sus ojeadores para llevar a cabo determinadas evaluaciones que luego son transmitidas a los directores deportivos, como también a los managers y el entrenador.

De acuerdo con la información dada por el periodista Diego Monroig en ESPN, Boca no descarta que se produzca la salida de Lautaro Di Lollo en el mercado de pases de mitad de temporada. Una versión que también llega por medio del entorno del defensor, que reconoció la existencia de varios interesados en captar su ficha y que podrían llegar a realizar una propuesta económica.

No obstante, la transferencia es una que se llevará a cabo de acuerdo con los términos y condiciones que el Xeneize pretende. Hay que recordar que el zaguero dispone de una cláusula de rescisión que ronda los 20 millones de dólares, que deben abonarse sin ningún tipo de retención. Por ende, el valor final de la operación podrá ser mucho mayor para aquel equipo que tenga la intención de sentarse a negociar de manera formal.

En lo que respecta a los clubes interesados por la ficha de Lautaro Di Lollo, es necesario destacar que se mantienen en el anonimato. Aunque se puede recordar el interés del Inter Miami, que en el verano hizo varios sondeos para conocer condiciones de venta, nunca llegó a avanzar en el plano formal. También hubo intereses por parte del Necaxa de México como del Vasco da Gama de Brasil.

¿Y qué pasa con el “Changuito” Zeballos?

Por otro lado, hay un foco de incendio que Boca debe desactivar cuanto antes, pues la continuidad de Exequiel Zeballos no se encuentra confirmada de cara a la temporada 2027. Esto es producto de que las conversaciones para renovarle el contrato no están avanzando. Algo que provoca cierto ruido entre los hinchas porque las semanas avanzan y no hay respuestas.

Se estima que el conflicto es producto de dos causas. Una es que el jugador pretende un contrato más corto, mientras que el Xeneize busca uno a largo plazo con el fin de asegurar su permanencia dentro del plantel y no pasar por una situación similar en poco tiempo. En tanto que la cláusula de rescisión es otro elemento a resolver. La parte del volante quiere reducirla, pero los directivos quieren que supere la barrera de los 20 millones de dólares.