China lanza una campaña contra el uso indebido de la inteligencia artificial

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra un mensaje "IA inteligencia artificial", un teclado y manos robóticas

La autoridad china encargada de la ‌gestión del ‌ciberespacio ha puesto en marcha una campaña de cuatro meses contra las "prácticas indebidas en las aplicaciones de IA", según ​un ⁠comunicado publicado el jueves.

• ‌La campaña, que ⁠se desarrollará ⁠en dos fases, se centrará en la deficiente revisión de ⁠seguridad de los ​modelos de IA, ‌el "envenenamiento de datos ‌de IA" y la ⁠falta de registro de los modelos de IA o el ​etiquetado ‌inadecuado de los contenidos generados por IA, según se desprende del comunicado.

• También ⁠se centrará en el uso indebido de contenidos generados por IA, incluyendo información falsa, contenidos "violentos y vulgares", suplantación de identidad y ‌contenidos que perjudiquen a menores.

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• Las autoridades eliminarán el contenido ilegal y perjudicial y sancionarán a ‌las cuentas y plataformas en línea que incumplan la ‌normativa, según ⁠se indica.

Con información de Reuters