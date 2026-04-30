China lanza una campaña contra el uso indebido de la inteligencia artificial

La autoridad china encargada de la gestión del ciberespacio ha puesto en marcha una campaña de cuatro meses contra las "prácticas indebidas en las aplicaciones de IA", según un comunicado publicado el jueves.
• La campaña, que se desarrollará en dos fases, se centrará en la deficiente revisión de seguridad de los modelos de IA, el "envenenamiento de datos de IA" y la falta de registro de los modelos de IA o el etiquetado inadecuado de los contenidos generados por IA, según se desprende del comunicado.
• También se centrará en el uso indebido de contenidos generados por IA, incluyendo información falsa, contenidos "violentos y vulgares", suplantación de identidad y contenidos que perjudiquen a menores.
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• Las autoridades eliminarán el contenido ilegal y perjudicial y sancionarán a las cuentas y plataformas en línea que incumplan la normativa, según se indica.
Con información de Reuters