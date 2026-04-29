Alavés recibirá a Athletic Bilbao por la fecha 34

El duelo correspondiente a la fecha 34 de la Liga se jugará el próximo sábado 2 de mayo a las 13:30 (hora Argentina).
Así llegan Alavés y Athletic Bilbao
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
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Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
Alavés no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Real Madrid. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 12 goles y ha recibido 11.
Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga
Athletic Bilbao llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Osasuna. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 8.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Alavés resultó vencedor por 0 a 1.
El local está en el décimo sexto puesto con 36 puntos (9 PG - 9 PE - 15 PP), mientras que el visitante llegó a 41 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (12 PG - 5 PE - 16 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|85
|33
|28
|1
|4
|57
|2
|Real Madrid
|74
|33
|23
|5
|5
|37
|3
|Villarreal
|65
|33
|20
|5
|8
|21
|10
|Athletic Bilbao
|41
|33
|12
|5
|16
|-12
|16
|Alavés
|36
|33
|9
|9
|15
|-11
Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 35: vs Elche: 9 de mayo - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 36: vs Barcelona: 13 de mayo - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 35: vs Valencia: 10 de mayo - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 36: vs Espanyol: 13 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Alavés y Athletic Bilbao, según país
- Argentina: 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas