Jueces italianos lanzan investigación urgente sobre indulto concedido a antigua chica de Berlusconi

FOTO DE ARCHIVO: Nicole Minetti gesticula durante la sesión del consejo regional de Lombardía en Milán

​Los magistrados italianos anunciaron el martes que iniciaron una investigación urgente para determinar si Nicole Minetti, aliada del difunto primer ministro Silvio ‌Berlusconi, mintió para conseguir un ‌indulto presidencial por una condena relacionada con un escándalo de fiestas sexuales.

El caso ha puesto en una situación embarazosa tanto al presidente Sergio Mattarella como al Ministerio de Justicia, y ha suscitado dudas sobre hasta qué punto las autoridades verificaron los argumentos humanitarios que justificaban la concesión del indulto, que inicialmente se mantuvo en secreto.

Minetti ha negado haber falsificado su solicitud, pero Mattarella ​ha dado un paso ⁠muy inusual al instar públicamente al ministerio a revisar el caso después ‌de que un periódico cuestionó partes clave de su recurso.

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Minetti, ⁠antigua higienista dental y corista, fue condenada ⁠en 2019 a dos años y diez meses de cárcel por proporcionar trabajadoras sexuales para las escandalosas fiestas "bunga bunga" de Berlusconi. Dos años más tarde se ⁠le impuso una condena adicional de 13 meses por malversación de ​fondos públicos.

SUPUESTAS INCOHERENCIAS EN LA SOLICITUD DE INDULTO

Dado ‌que la pena acumulada era inferior a ‌cuatro años, evitó tener que ir a prisión, pero debía realizar servicios ⁠comunitarios. Sin embargo, solicitó un indulto presidencial por motivos humanitarios, alegando que la mala salud de su hijo adoptivo le impedía alejarse de su lado.

Tras meses de revisión, este indulto fue concedido en febrero, pero no se ​filtró a ‌la prensa italiana hasta este mes.

Posteriormente, el periódico Il Fatto Quotidiano informó de supuestas inconsistencias en el caso de Minetti y planteó dudas sobre la adopción del niño con graves problemas de salud, un elemento clave en la solicitud de clemencia.

Los abogados de Minetti ⁠habían afirmado que el niño era un huérfano de Uruguay, pero Il Fatto señaló que había encontrado documentos judiciales que indicaban que los padres del niño estaban vivos en el momento de la adopción en 2023 y que habían intentado impedir que esta se llevara a cabo.

Il Fatto Quotidiano también cuestionó si el niño necesitaba el tipo de atención médica constante que impedía a su madre adoptiva ‌cumplir su condena.

La Fiscalía General de Milán afirmó que había iniciado investigaciones a través de la Interpol sobre las "muy graves" acusaciones publicadas por la prensa y que estaba recabando información en el extranjero.

Los periódicos italianos informaron de que, cuando los magistrados revisaron la solicitud inicial de clemencia, no solicitaron a Uruguay la confirmación ‌de los diversos detalles proporcionados por Minetti.

Una vez completadas las comprobaciones, los magistrados de Milán afirmaron que podrían revisar su recomendación original de indulto.

En Italia, los indultos ‌presidenciales son concedidos formalmente ⁠por el jefe de Estado, pero se basan en expedientes preparados por el Ministerio de Justicia, cuya opinión es influyente ​pero no vinculante.

Los políticos de la oposición han pedido la dimisión del ministro de Justicia, Carlo Nordio, quien recomendó la clemencia en el caso de Minetti.

Con información de Reuters