Miembros de la Guardia Nacional Rusa (Rosgvardiya) patrullan la zona cercana a la Plaza Roja, en el centro de Moscú, Rusia.

Rusia celebrará una versión reducida de su desfile anual para conmemorar la victoria en la ‌Segunda Guerra Mundial, sin ‌el habitual despliegue de armamento, según informó el miércoles el Kremlin, alegando una mayor amenaza de ataques ucranianos.

El desfile del 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú es uno de los eventos más destacados del calendario ruso, ya que conmemora la victoria sobre la ​Alemania nazi en ⁠un conflicto en el que la Unión Soviética —de ‌la que formaban parte tanto Rusia como Ucrania— ⁠perdió 27 millones de personas.

En ⁠los últimos aniversarios, Rusia ha exhibido armamento, incluidos misiles balísticos intercontinentales, y el presidente Vladímir Putin ha aprovechado la ocasión ⁠para movilizar a la nación en apoyo de ​la guerra en Ucrania, que ya ‌cumple su quinto año.

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Este año, ‌sin embargo, el Ministerio de Defensa indicó que no ⁠se exhibirá ningún equipo militar debido a lo que denominó como "la situación operativa actual".

Al ser preguntado por la prensa sobre la decisión, el portavoz del Kremlin, Dmitri ​Peskov, ‌dijo: "El régimen de Kiev, que cada día pierde terreno en el campo de batalla, ha lanzado ahora una actividad terrorista a gran escala. Y por lo tanto (...) se están tomando todas las ⁠medidas para minimizar el peligro".

Con las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos estancadas, mientras Washington se centra en el conflicto con Irán, Rusia ha reivindicado avances progresivos en el campo de batalla en las últimas semanas, mientras que Ucrania ha infligido daños significativos a los puertos y refinerías de ‌petróleo rusos.

Los drones ucranianos han atacado Moscú de forma intermitente a lo largo de la guerra, y Rusia ha culpado a Kiev de una serie de asesinatos y atentados contra altos mandos militares en la capital y sus ‌alrededores. Ucrania ha reivindicado algunos de esos ataques, mientras que ha negado otros.

Peskov señaló que el evento de este año no ‌es un ⁠aniversario importante, a diferencia de lo que ocurrió en 2025, cuando Putin se reunió con líderes ​extranjeros, entre ellos el presidente chino Xi Jinping, para celebrar los 80 años de la derrota de los nazis.

(Reporte adicional de Ron Popeski; editado en español por Carlos Serrano)