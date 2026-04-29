Úbeda lo borró de Boca y el Celtic de Escocia quiere llevarselo: “Habrá una reunión”

Tras una discusión en el vestuario fue marginado y su carrera podría darle llevarlo a ser jugador de un club histórico del fútbol escoces.

y esto permite divisar algunos movimientos que tendrán efecto en varias partes del planeta. Al punto que uno de los primeros es del Celtic de Escocia, que pretende quedarse con la ficha de un jugador que Claudio Úbeda decidió no utilizar en Boca. Se estima que en los próximos días se lleve a cabo una reunión para definir los detalles de la operación.

A pocas fechas de que culmine la Scottish Premiership, un equipo decidió que es momento de pensar en la contratación de refuerzos con el objetivo de mejorar el plantel de cara a la siguiente temporada, que tendrá su inicio después del Mundial. Uno de los puntos que deben atender es el armado de la defensa y, por ende, se inclinaron por un jugador que hasta poco se encontraba sumando minutos con la camiseta del Xeneize.

“Celtic pretende adquirir definitivamente a Marcelo Saracchi. Su cesión caduca el 30/6 y su contrato con Boca es hasta diciembre del 2027”, manifestó el periodista Germán García Grova en su cuenta de X (ex Twitter). El uruguayo recolectó 23 presentaciones con el conjunto europeo y marcó un gol, además de dar dos asistencias. También sus estadísticas exponen que es uno de los mejores entregadores del balón con un 88% en efectividad de pases.

“En dos semanas habrá una reunión en Escocia para trabajar en la negociación”, agregó. Se estima que el Xeneize espera sacar un ingreso de dos millones de dólares por un jugador que no está en los planes del cuerpo técnico. Hay que recordar que su salida liberó un cupo extranjero y, en caso de que regrese, lo volverá a ocupar. Algo que limita bastante la búsqueda de refuerzos en cada mercado de pases.

Por ende, no es nada descabellado que Boca termine anunciando la venta de manera definitiva de Marcelo Saracchi a Escocia. Algo que nace por una necesidad deportiva de que no ocupe cupo en el plantel y también por una cuestión económica de recuperar parte del dinero invertido en su salario. Además hay un tercer elemento que obliga a retroceder a la temporada 2025.

El uruguayo fue uno de los que mantuvo una fuerte discusión con Miguel Ángel Russo, que provocó que haya sido apartado junto a Marcos Rojo y Cristian Lema. Los tres pasaron a entrenar en soledad hasta que pudieran resolver sus salidas de Boca. Esto generó que el lateral izquierdo recibiera una propuesta de Independiente para sumar minutos de calidad, pero una diferencia entre los clubes hizo que la operación se cayera. Aunque el tiempo lo premió con una oferta del Celtic para regresar a Europa.

Dybala habló sobre la chance de jugar en Boca

El futuro de Paulo Dybala expone que se en cuenta a semanas de quedarse con el pase en su poder, debido a que no hay un registro de conversaciones con la Roma para renovar. Esto provoca que los rumores sobre una posible incorporación a Boca se disparen de gran manera y que sea uno de los primeros fichajes que los hinchas esperen que se confirme cuando el Mundial culmine.

"Hace dos días había salido una publicación mía con la camiseta de Boca y ellos (Paredes y su pareja) la mandaron al grupo preguntando si era verdad la foto o era IA, jodiendo. Nos cagamos de risa. Estaría bueno, nosotros los extrañamos mucho a ellos, pero no sé qué puede pasar", señaló la Joya en charla con el Pollo Álvarez.

“Yo hoy juego para la Roma, tengo que defender esta camiseta y nunca sabés", agregó ante la pregunta del periodista sobre la chance de ser jugador del Xeneize. Lo cierto es que falta poco para el 30 de junio y no hay grandes señales de que vaya a continuar en Italia.