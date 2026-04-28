Prestación por Desempleo de ANSES: quiénes pueden cobrarlo en mayo 2026

Prestación por desempleo: cuánto aumenta en mayo 2026.

La ANSES confirmó que durante mayo de 2026 continuará el pago de la Prestación por Desempleo, una asistencia económica destinada a trabajadores formales que hayan perdido su empleo sin causa justificada. Con la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), el beneficio tendrá un monto máximo de $363.000, mientras que el piso será de $181.500. Se trata de una ayuda mensual orientada a sostener ingresos mientras la persona busca reinsertarse en el mercado laboral.

Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo en mayo

El beneficio está dirigido a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin justa causa. También pueden acceder empleados eventuales, temporarios o de temporada, siempre que cumplan con los requisitos de aportes exigidos por ANSES.

Requisitos para trabajadores permanentes

Quienes hayan tenido empleo formal permanente deberán acreditar al menos seis meses de aportes realizados durante los últimos tres años previos al despido o finalización del vínculo laboral.

Requisitos para trabajadores eventuales o de temporada

En estos casos, deberán demostrar:

haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años

haber prestado servicios más de 90 días durante el último año previo al cese laboral

Cuánto se cobra en mayo de 2026

Con la actualización vigente, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

monto mínimo: $181.500

monto máximo: $363.000

El importe final que recibe cada beneficiario surge del cálculo equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual percibida durante los últimos seis meses trabajados. Por ese motivo, no todos los beneficiarios cobran el monto máximo, ya que depende del salario previo registrado.

Cuánto tiempo se paga la prestación por desemleo

La duración del beneficio depende de la cantidad de aportes realizados por el trabajador. En la mayoría de los casos, la prestación puede cobrarse entre 2 y 12 meses. Para personas mayores de 45 años, el plazo puede extenderse hasta 18 meses.

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. Si se supera ese plazo, ANSES puede descontar días de cobro. La gestión puede hacerse de dos maneras:

Online:

Ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, a través de la opción Atención Virtual.

Presencial:

Solicitando turno previo en una oficina de ANSES.

Qué documentación se necesita

Para iniciar el trámite, el solicitante debe presentar DNI y documentación que acredite la desvinculación laboral. Según el caso, puede requerirse:

Telegrama de despido

Carta documento

Contrato vencido

Sentencia de quiebra de la empresa

Telegramas enviados por el trabajador por justa causa

Acta de defunción del empleador

Certificado médico, si corresponde

Cuánto se cobra por prestación por desempleo

La Prestación por Desempleo funciona como una cobertura transitoria para trabajadores registrados que quedaron sin empleo. En un contexto de caída del empleo formal en distintos sectores, el beneficio vuelve a tomar relevancia como herramienta de contención económica durante la búsqueda laboral.