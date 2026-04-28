Qué necesitan Independiente y San Lorenzo para clasificar a octavos de final del Torneo Apertura 2026

San Lorenzo e Independiente se juegan en la última fecha del campeonato la vida para llegar a la próxima instancia del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino. Un duelo de necesitados, en función de lo que ha sido una campaña floja de ambos en la fase regular, que los llevó a no estar clasificados aún a falta de una fecha para que se defina cómo quedará conformado el cuadro de los playoffs, donde habrá mucho en juego.
Un partido clave con mucha historia detrás, de dos equipos que han tenido un semestre bastante convulsionado: para Independiente por las falencias defensivas que le hicieron perder puntos importantes frente a varios rivales, y en el caso de San Lorenzo, por el cambio de entrenador en el medio, que culminó en la asunción de Gustavo Álvarez para intentar enderezar el barco.
Qué tiene que pasar para que clasifiquen Independiente y San Lorenzo
¿Qué necesita Independiente para clasificar?
- Si le gana a San Lorenzo, avanza.
- Si empata, necesita que Defensa y Justicia no gane por cinco goles ante Gimnasia de Mendoza de visitante.
- Si pierde, necesita que pierda Unión ante Talleres como local y que no gane Defensa.
¿Qué necesita San Lorenzo para clasificar?
- Ganarle a Independiente.
- Empatar.
- Si pierde, precisa que Unión no gane o que Defensa no venza por más de un gol de diferencia con respecto a su propia derrota.
La chance de Instituto de Córdoba
Instituto, en tanto, suma 18 unidades luego de su empate ante Newell’s y mantiene posibilidades matemáticas muy limitadas. Solo podría alcanzar a Unión o Independiente si el Rojo cae frente a San Lorenzo y, además, la "Gloria" vence a Estudiantes de Río Cuarto como visitante por una diferencia mínima de cuatro goles.
Una chance mínima a la que se aferra en una definición que promete ser infartante. La fecha 9 se juega el próximo fin de semana luego de que se postergara en señal de protesta por la situación judicial que atraviesa la AFA, su presidente Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.
Los días y horarios de la última fecha
Sábado 2 de mayo
- Barracas Central vs. Banfield - 14.00.
- Lanús vs. Deportivo Riestra - 14.30.
- Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Boca Juniors - 16.15.
- San Lorenzo vs. Independiente - 18.45.
- Unión de Santa Fe vs. Talleres de Córdoba - 18.45.
- Platense vs. Estudiantes de La Plata - 21.15.
Domingo 3 de mayo
- Aldosivi vs. Independiente Rivadavia de Mendoza - 13.30.
- Rosario Central vs. Tigre - 16.00.
- Racing vs. Huracán - 16.00.
- Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia - 16.00.
- Belgrano vs. Sarmiento de Junín - 16.00.
- River Plate vs. Atlético Tucumán - 18.30.
Lunes 4 de mayo
- Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Argentinos Juniors - 17.00.
- Vélez Sarsfield vs. Newell's - 19.15.
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto - 21.30.