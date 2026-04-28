El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. En ese marco, se confirmó que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otras 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
"Pedía que le llevaran niños": la fuerte denuncia contra el ex comisario Maciel en el caso Loan
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La fuerte denuncia contra Maciel: "No era un caso aislado"
Una ex oficial de la Policía de Corrientes rompió el silencio y denunció al excomisario Walter Maciel por "era algo constante que le llevaran menores a su despacho". Cabe señalar que Maciel es uno de los principales imputados por el delito de sustracción y ocultamiento de Loan.
"Era constante, no era algo aislado", aseguró la mujer en diálogo con Entre Bueyes, Ratas y Serpientes del medio local Alem News; quien además sostuvo que llegó a presenciar las situaciones dentro del ámbito policial. Además denunció al comisario por abuso sexual y amenazas.
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