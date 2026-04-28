"Pedía que le llevaran niños": la fuerte denuncia contra el ex comisario Maciel en el caso Loan

Una ex oficial de la Policía de Corrientes rompió el silencio y denunció al excomisario Walter Maciel por "era algo constante que le llevaran menores a su despacho". Cabe señalar que Maciel es uno de los principales imputados por el delito de sustracción y ocultamiento de Loan.

"Era constante, no era algo aislado", aseguró la mujer en diálogo con Entre Bueyes, Ratas y Serpientes del medio local Alem News; quien además sostuvo que llegó a presenciar las situaciones dentro del ámbito policial. Además denunció al comisario por abuso sexual y amenazas.