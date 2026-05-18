El Tribunal Oral Federal de Corrientes autorizó a Antonio Benítez, el tío de Loan Danilo Peña, a participar de la inspección ocular que está programada para este martes 19 en el Paraje El Algarrobal donde desapareció el pequeño el 13 de junio de 2024 después de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina y en donde participaron, al menos, otras cinco personas que también están imputadas, como así también el que por entonces era comisario en la localidad de 9 de Julio, Corrientes. El pedido para participar de la pericia había sido elevado por la defensa de Benítez que también solicitó que durante el operativo se le permitiera pasar tiempo con sus hijos menores de edad y que esa reunión familiar se extienda más allá de los movimientos en el campo.

Según la orden judicial, Benítez participará del primer recorrido que empezará en la casa de la abuela Catalina, donde se celebró el almuerzo y el recorrido hasta el naranjal donde los imputados aseguran que vieron por última vez a Loan. Después, la comitiva se desplazará por el campo hasta la zona donde encontraron enterrado el botín del pequeño, que según las hipótesis de la investigación fue plantado en el lugar. Pese a que el escrito del Tribunal sostiene que “no se tratará de una toma de testimonios”, los lugares por donde transitarán son aquellos en lo que Benítez declaró no sólo haber estado sino haber recorrido en distintas direcciones tanto buscando al pequeño como saliendo y entrando al campo en busca de ayuda y medios de búsqueda, por lo que verlo al tío del pequeño en ese recorrida puede servir a los investigadores para contrastar los espacios y tiempos con las declaraciones previas del imputado.

Pese a la autorización para participar del recorrido, Antonio Benítez recibió un duro revés judicial luego de que le negaran la reunión y la participación de sus hijos menores en el recorrido. Fuentes judiciales confirmaron a El Destape que “la asesora de menores sostuvo que los niños no se encontraban citados para asistir a la inspección judicial y que tampoco se le había consultado sobre dicha posibilidad” al tiempo que sostuvo que si bien “resulta entendible” el pedido del padre de los menores, “en caso de autorizarse deberían tomarse recaudos para resguardar la intimidad y seguridad de los niños”, algo que no fue planteado ni organizado para esta pericia. Por eso, el Tribunal Oral de Corrientes definió que Benítez pueda concurrir a la pericia custodiado por el Servicio Penitenciario Federal y acompañado de sus defensores pero “no se autorizará el contacto con sus hijos menores de edad en esta oportunidad”. Además, los jueces destacaron que más allá del pedido no se estableció cómo se realizaría esa reunión y en qué lugar ya que “el padre pide participar al mismo tiempo de la pericia que del encuentro con sus hijos” y destacaron que “no se podría desechar el riesgo de someterlos a una exposición pública que podría afectar directamente su intimidad” al tiempo que el Servicio Penitenciario “tiene un reglamento y protocolo para el contacto de familiares con los detenidos” algo que no podría resguardarse en este momento procesal.

Ante la negativa del Tribunal, el abogado oficial de Antonio Benítez, Enzo Di Tella, apeló la resolución e insistió con el pedido de contacto entre el tío de Loan y sus hijos menores asegurando que “el contacto con el padre no condenado, salvo prohibición expresa, es un derecho del niño”. Además, el letrado sostuvo que “lo único que se pretende es que, después de casi 2 años sin poder verse personalmente, tanto Benitez como sus hijos J.A.B. y M.A.B. puedan abrazarse y poder conversar normalmente como padre/hijos”. Al mismo tiempo, la defensa de Benítez destacó que “no existe ningún riesgo para los niños” y reclamó que se permita el encuentro del imputado con sus hijos menores entre las 13 y las 15 horas, que se estima sería cuando termine el operativo en el campo y se traslade a la localidad de 9 de Julio. Ese encuentro, insiste el abogado, debe estar supervisado por el Servicio Penitenciario y destaca que puede cumplirse el horario “aun cuando no se haya terminado el operativo en el campo ya que “no es obligación de éste estar en todo el acto de inspección, por lo que sí puede -en caso de no haber culminado el acto- ausentarse de allí”.

Después de la inspección judicial que harán en el campo alrededor de la abuela Catalina y el hotel en el centro de la ciudad donde quienes decían pertenecer a la Fundación Lucio Dupuy mantuvieron cautivos a familiares y buscaron desviar la investigación, el Tribunal se encamina al juicio oral que está programado para que empiece el 16 de junio próximo. Mientras tanto, los abogados de los papás de Loan esperan que se autorice una reconstrucción en el mismo predio que inspeccionarán mañana y esperan que se rompa el pacto de silencio entre los imputados para saber qué pasó y dónde está Loan.