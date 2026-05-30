El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes . La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el desfile del niño. En ese marco, se confirmará que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición . En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Caso Loan: la Justicia aguarda los resultados de una pericia clave de cara al próximo juicio
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Hace 1 hora
Tras las pericias en el Naranjal, se preparan para el inicio del juicio
Las partes del caso Loan Danilo Peña se preparan para el juicio por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor en Corrientes. Luego de una nueva inspección ocular en la casa de la abuela Catalina y la zona del naranjal, aguardan por los resultados de la última pericia. El objetivo fue reconstruir los hechos en el marco de las audiencias previas.
06:00 | 28/05/2026
Caso Loan: cómo sigue la causa a pocas semanas del juicio
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05:00 | 27/05/2026
Caso Loan: cómo fue la inspección y cuáles son los pasos a seguir en la causa
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07:51 | 26/05/2026
Caso Loan: cómo sigue la causa tras las últimas inspecciones
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Caso Loan: cómo sigue la causa tras las últimas inspecciones
10:55 | 24/05/2026
Caso Loan: las últimas novedades de las inspecciones en el lugar de la desaparición
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11:12 | 22/05/2026
Caso Loan: la conclusión que dejó la inspección ocular en Corrientes
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08:09 | 21/05/2026
Caso Loan: cómo sigue la causa tras la inspección ocular de la Justicia
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07:07 | 20/05/2026
Caso Loan: crecen las expectativas tras los rastrillajes
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18:43 | 19/05/2026
La inspección por Loan, por dentro: durante horas, reconstruyeron la desaparición del niño
Jueces, funcionarios judiciales, abogados y testigos recorrieron durante más de 4 horas el campo donde desapareció el pequeño pero algunos no participaron de la segunda parte de la pericia cuando midieron el recorrido y anduvieron por la zona donde apareció el botín y que la propia Laudelina Peña dijo que fue “plantado”.
07:45 | 19/05/2026
Caso Loan: se retoma la inspección ocular en la zona del naranjal
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18:57 | 18/05/2026
Un acusado del caso Loan participará de la inspección en el naranjal
Uno de los principales acusados por la desaparición del pequeño hace casi 2 años participará de los recorridos junto a jueces, fiscales y testigos, aunque la Justicia le negó un pedido clave que hizo el imputado.
11:59 | 18/05/2026
Así será la medida de la Justicia para probar que a Loan se lo llevaron
Jueces y fiscales recorrerán la zona del naranjal y donde se encontró una prueba clave. La medida será, para muchos, el primer contacto con el lugar donde desapareció el pequeño
06:00 | 18/05/2026
Caso Loan: la fiscalía volverá al Naranjal previo al juicio para “probar la sustracción”
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10:46 | 17/05/2026
Caso Loan: la inspección clave de la Justicia a un mes del juicio
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17:23 | 16/05/2026
Caso Loan: cuándo y cómo será la inspección ocular en el Naranjal
La Justicia Federal realizará una inspección ocular clave en los escenarios donde desapareció el menor para reconstruir distancias, tiempos y movimientos antes del inicio del juicio oral.