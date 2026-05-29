Fútbol en la era portátil: cómo seguir el Mundial 2026 en vivo si no estás en tu casa

Fuente: Noticias Bidcom.

El escenario del 2026 es distinto al de los Mundiales anteriores. El trabajo híbrido, la movilidad intensa y la demanda de conectividad en tiempo real hacen que el living del hogar ya no sea el único punto de consumo. Ana Clara Albert, COO de Electro World Group, lo resume bien: "Los usuarios no buscan dispositivos aislados, sino configuraciones que garanticen portabilidad, fidelidad y estabilidad en la transmisión, adaptando cada espacio de su rutina en una extensión de lo que sucede en la cancha".

1. En casa o en la oficina: proyectores portátiles

La tendencia abandona las pantallas estáticas para adoptar proyectores compactos que transforman cualquier superficie lisa en una pantalla de gran formato. Son fáciles de guardar y trasladar, y recrean la escala de la experiencia del estadio tanto para el living familiar como para la sala de reuniones de la oficina donde el equipo se junta a ver los partidos. Disponibles en Electro World con hasta 25% de descuento y 12 cuotas sin interés.

2. En el escritorio: monitores de alta resolución

Para quienes deben mantener flujos de trabajo activos mientras sigue el torneo, un segundo monitor o una pantalla de formato extendido permite dividir el espacio de trabajo de forma eficiente: tareas críticas en una mitad, transmisión en la otra. Sin necesidad de pausar nada. Disponibles desde $157.500 por transferencia o depósito en electroworld.com.ar.

3. En el transporte o la calle: auriculares inalámbricos

Los días de partido en el trabajo son también días de traslado urbano. Los auriculares con cancelación de ruido permiten seguir transmisiones de audio o streaming en colectivos, subtes y espacios ruidosos sin perder calidad de recepción ni concentración. Disponibles desde $22.500 con las mismas opciones de pago.

4. En el coworking o un café: notebooks

Para quienes trabajan desde espacios compartidos, una notebook de alto rendimiento permite sostener aplicaciones corporativas exigentes mientras corre el streaming en paralelo sin sacrificar autonomía. La clave es elegir un equipo con batería que dure toda la jornada sin buscar un enchufe. Disponibles desde $449.999 en la plataforma oficial.

5. La opción más portátil: tablets

Las tablets son el dispositivo ideal para situaciones donde la notebook es demasiado grande y el celular demasiado chico. Pantalla suficientemente amplia para disfrutar el partido, peso mínimo para llevarse a cualquier lado y buena autonomía de batería. Disponibles desde $232.500 con hasta 12 cuotas sin interés.

Todos los productos están disponibles en la web oficial con envíos en 24 horas para CABA y 48 horas para el resto del país, y opciones de pago por transferencia, depósito o financiación.