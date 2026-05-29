Joven mexicana ocupará asiento de la presidenta en partido inaugural del Mundial tras ganar concurso

FOTO ILUSTRATIVA-Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca, antes del Mundial, en Ciudad de México

Una joven mexicana se sentará en el lugar de ‌la presidenta Claudia ‌Sheinbaum en el palco del Estadio Azteca de Ciudad de México, cuando se dispute el partido inaugural del Mundial de fútbol el 11 de junio, luego de ganar un concurso de destreza ​futbolística organizado por el ⁠Gobierno.

La vencedora, de nombre Brianna Medina, ‌fue anunciada el viernes durante ⁠la conferencia de prensa ⁠diaria de la mandataria. Se llevó el boleto gracias a sus habilidades dando ⁠toques al balón con una pelota ​de tenis, dijo la ‌futbolista mexicana Charlyn Corral, ‌parte del jurado.

En la conferencia también ⁠se concedieron boletos a otras tres aficionadas al fútbol que participaron en el concurso, que debían tener ​entre 16 ‌y 25 años: uno más para el partido inaugural entre la selección mexicana y Sudáfrica, y los dos restantes para las ⁠ciudades Guadalajara y Monterrey, las otras dos sedes del país en el campeonato del mundo.

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"Estoy muy agradecida, mi sueño siempre ha sido estar en un partido de un Mundial. Ahora se cumplió", dijo ‌la vencedora del concurso, quien contó que practica fútbol desde los cinco años.

Sheinbaum había dicho en diciembre que iba a ceder su boleto para dar una ‌oportunidad a alguien que no la tiene y transformar así su vida.

México, al igual ‌que, Canadá, ⁠acogerá 13 partidos del Mundial, como parte de una organización ​compartida con Estados Unidos, que albergará la mayoría de los encuentros, 78.

Con información de Reuters