Cuántos jugadores aportaron River y Boca a la lista de Argentina al Mundial

El entrenador argentino solo decidió quedarse con dos jugadores del fútbol argentino

A lo largo de la semana, se comenzó a rumorear de gran manera que Lionel Scaloni estaba trabajando en la confección de la lista de 26 jugadores que la Selección Argentina debe presentar ante la FIFA para disputar el Mundial. En la tarde del jueves 28 de mayo, la AFA en sus redes sociales subió un video y notificó a los elegidos. Una nómina que se compone con jugadores que forman parte de River y Boca.

De acuerdo con lo que establece el reglamento del certamen internacional, la Selección Argentina disponía hasta el 30 de este mes para entregar la nómina de jugadores con los cuales afrontará los tres partidos de la fase de grupos. Un misterio que tardó en ser revelado, debido a que el cuerpo técnico argentino quería asegurarse de que cada uno de los elegidos estaba en perfectas condiciones físicas para sumarse a los entrenamientos, disputar los amistosos y pensar en una posible titularidad de cara al debut.

Ambos son los únicos representantes que el fútbol argentino tendrán dentro del conjunto nacional.

En lo que respecta a la nómina, se puede apreciar que el fútbol argentino tendrá el agrado de aportar dos jugadores. Uno es Gonzalo Montiel, que se encuentra defendiendo la camiseta de River. Mientras que el otro es Leandro Paredes, que lo hará en representación de Boca. Este último no sorprende, debido a que su nivel es uno que quedó expuesto con el paso de los partidos.

Mientras que la figura del lateral derecho genera bastantes dudas, ya que el parte médico del Millonario informaba una molestia muscular. Una que repercute entre los hinchas, porque firmó planilla para estar en el banco de suplentes de la final del Torneo Apertura, pero no disputó un solo minuto. Algo que despierta polémica porque lo tildan de haberse cuidado para estar con el conjunto nacional.

¿Quiénes quedaron afuera?

En lo que respecta al fútbol argentino, se puede apreciar que Santiago Beltrán, Germán Pezzella, Marcos Acuña, Martínez Quarta y Ánibal Moreno son los jugadores de River que fueron marginados de la nómina final que Lionel Scaloni acaba de presentar. Aunque estos quedarán en la lista de reserva en caso de que se registre una lesión y sea necesario obtener un reemplazo en pleno Mundial.

Por el lado de Boca es posible encontrar las ausencias de Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda. Mientras que Facundo Cambeses y Gabriel Rojas de Racing tampoco tendrán la chance de sumar minutos en el campeonato internacional. Los mencionados podrán irse de vacaciones y luego sumarse a la pretemporadas de sus equipos pero sabiendo que en cualquier momento podrías caerle un llamado.

Los campeones en Qatar 2022 ausentes en la lista

Otro de los analisis que se desprende es una comparación con la lista de jugadores que habían sido convocados al Mundial del 2022. Algunas ausencias son totalmente entendibles, debido a que no todos los jugadores están pasando un gran nivel deportivo, mientras que otros decidieron rechazar un nuevo llamado y cerrar su ciclo con la Argentina tras la Copa América del 2024.

Los ausentes son Franco Armani, Marcos Acuña, Juan Foyth, Germán Pezzella, Guido Rodríguez, Papu Gómez, Ángel Di María, Paulo Dybala y Ángel Correa. De los mencionados, el que más chances de sumarse contaba era el lateral izquierdo de River que en la previa del anuncio se había posicionado como un claro candidato a ser citado por el nivel que venía mostrando.