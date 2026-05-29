Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el viernes 29 de mayo de 2026

Frío en Santa Fe.

El último viernes de mayo tendrá condiciones climáticas estables en las principales ciudades de la provincia de Santa Fe. Tanto en Rosario como en la capital provincial se espera una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables para esta época del año y probabilidades mínimas de precipitaciones.

De acuerdo del pronóstico difundido por el Servicio Mereorológico Nacional (SMN), el viernes 29 de mayo comenzará con bancos de niebla y nubosidad variable durante la mañana, mientras que por la tarde el cielo continuará parcialmente cubierto. El panorama se mantendrá sin lluvias y con viento leve, en una postal típica del otoño santafesino.

Cómo estará el clima en Rosario este viernes 29 de mayo

En la ciudad del monumento a la bandera, la temperatura mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 18. Durante la madrugada y la mañana predominará el cielo parcialmente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones, entre el 0% y el 10%.

Por la tarde se espera una mejora parcial en las condiciones, aunque persistirá la nubosidad. El viento soplará leve desde el sector oeste y sudoeste, con velocidades estimadas entre 7 y 22 kilómetros por hora. Para la noche, el tiempo continuará estable y sin sobresaltos.

Pronóstico de Rosario.

El pronóstico extendido del SMN anticipa además un sábado fresco, con mínima de 9 grados y máxima de 18, mientras que el domingo mantendría características similares, aunque con cielo algo más despejado hacia la tarde.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para hoy

En la capital provincial, el viernes tendrá una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 19. Las condiciones serán muy similares a las de Rosario: nubosidad variable, ambiente fresco por la mañana y ausencia de lluvias durante toda la jornada.

Pronóstico de Santa Fe.

El viento será leve y cambiará de dirección entre el oeste y sudoeste, sin ráfagas intensas. Para el sábado se prevé un descenso térmico durante la mañana, con mínima de 10 grados, aunque la máxima llegará a 20. El domingo continuará el tiempo estable y otoñal.

Las recomendaciones para el clima del viernes en Santa Fe y Rosario