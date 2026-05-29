El Mundial echa por tierra los planes de boda de uno de los porteros neozelandeses

Fútbol - Masculino - Japón vs Nueva Zelanda

El portero ​del Auckland FC Michael Woud ha tenido que posponer sus planes de boda tras ser convocado para la selección neozelandesa ‌de cara al Mundial, pero ‌afirma que participar en el mayor torneo de fútbol no es un mal motivo para cancelar la ceremonia.

Woud se comprometió hace un año, cuando aún no tenía ni idea de que entraría en los planes del seleccionador Darren Bazeley para el Mundial, y tenía la intención de casarse con su prometida, Zana Renton, en torno ​a las fechas de ⁠la fase final, que se disputará del 11 de junio ‌al 19 de julio en Norteamérica.

Bazeley confirmó este mes ⁠que Woud, con seis partidos internacionales a ⁠sus espaldas, sería su tercer portero en la convocatoria de 26 jugadores, por detrás de Max Crocombe y Alex Paulsen. Y aunque es ⁠posible que Woud no llegue a jugar ni un minuto ​en el Mundial, dijo que Renton lo ‌había aceptado.

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"Mi prometida me ha apoyado ‌mucho. No es un mal motivo para cancelar una boda; solo ocurre ⁠cada cuatro años", dijo el portero de 27 años a los medios de comunicación neozelandeses.

"La celebraremos el año que viene."

Woud ocupa su puesto en la selección de Nueva Zelanda tras un bache ​a mitad de ‌temporada que le costó la titularidad en el Auckland.

Fue reintegrado casi de inmediato cuando el arquero que lo sustituyó, Oliver Sail, sufrió una lesión de rodilla en enero y quedó descartado para el resto de la temporada de ⁠la A-League, así como para la Copa Mundial.

Woud aprovechó su segunda oportunidad con ambas manos y acabó desempeñando un papel clave en la conquista del primer título de la A-League por parte del Auckland.

Tras realizar la única parada en la tanda de penaltis de la victoria en la eliminatoria contra el Melbourne City, Woud mantuvo su portería a cero en ‌la victoria por 1-0 en la Gran Final contra el Sydney FC el pasado fin de semana, lo que ayudó al Auckland a convertirse en el primer equipo neozelandés en ganar la máxima categoría australiana.

Woud se siente cómodo con su papel en el Mundial, donde lo más ‌probable es que sea el equivalente a un portero de apoyo.

"Creo que mi papel está bastante claro", dijo.

"Ser el tercer portero y apoyar a ‌los demás guardametas ⁠y, si me ponen a jugar, dar lo mejor de mí".

Nueva Zelanda, el equipo con peor clasificación de ​las 48 naciones que participan en el Mundial, se enfrentará a Irán, Egipto y Bélgica en la fase de grupos.

Con información de Reuters