Crece la preocupación por una escalada nuclear entre EEUU y China derivada del conflicto por Taiwán

FOTO DE ARCHIVO: Las banderas nacionales de Estados Unidos y China ondean en la Plaza de Tiananmén, antes de la visita del presidente estadounidense Donald Trump a China, en Pekín, China

Un conflicto entre Estados Unidos y China por Taiwán podría derivar en una escalada nuclear, ya que es probable que ambos ejércitos lleven a cabo operaciones de gran envergadura ‌dirigidas contra los centros de mando y ‌comunicaciones del otro, según afirmó este jueves un importante centro de investigación en materia de defensa.

En una evaluación estratégica previa a la mayor reunión anual sobre defensa de Asia, que se celebrará este fin de semana en Singapur, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés), con sede en Londres, dijo que el mundo se encuentra al borde de una nueva carrera de armamento nuclear "con la región de Asia-Pacífico como epicentro".

"Los Estados de la región y aquellos con intereses estratégicos están ampliando sus arsenales nucleares, ​mientras que los Estados no ⁠poseedores de armas nucleares buscan capacidades de ataque convencional de largo alcance: ambos factores desafían la ‌estabilidad estratégica", señalaba la evaluación del IISS.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

No hubo una respuesta inmediata por parte de ⁠las autoridades estadounidenses o chinas.

Se espera que Taiwán, el conflicto ⁠en Irán y las incertidumbres sobre los compromisos de EEUU con la región ocupen un lugar destacado en el Diálogo Shangri-La del IISS.

La conferencia informal se celebra del 29 al 31 de mayo y reúne ⁠a una ecléctica mezcla de ministros, generales, jefes de inteligencia, diplomáticos, analistas y fabricantes de armas.

El ​evento se celebra tras la cumbre entre el presidente chino, Xi Jinping, ‌y su par estadounidense, Donald Trump, celebrada en ‌Pekín a principios de este mes, que suscitó cierta preocupación en Taipéi sobre el compromiso de ⁠Estados Unidos de ayudar a la isla, gobernada democráticamente, a defenderse.

Pekín nunca ha descartado el uso de la fuerza para tomar el control de Taiwán, pero también ha afirmado que preferiría una "reunificación pacífica". El Gobierno de Taiwán rechaza las reivindicaciones de soberanía de Pekín.

China ha intensificado la presión sobre Taiwán aumentando su presencia ​militar en torno ‌a la isla, lo que mantiene a Taipéi en alerta máxima ante posibles movimientos chinos tras la cumbre.

FALTA DE SALVAGUARDIAS

El secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, intervendrá en la conferencia de Singapur el sábado; China aún no ha confirmado la asistencia de su ministro de Defensa, Dong Jun.

El informe del IISS, de 156 páginas, examina la evolución de las ⁠doctrinas militares en toda la región, así como cómo podría desarrollarse un conflicto en torno a Taiwán.

Aunque las fuerzas estadounidenses y chinas tendrían objetivos diferentes en un escenario relacionado con Taiwán —los chinos, mantener a raya a EEUU y a sus aliados, mientras que EEUU, reforzar la resiliencia de Taiwán—, cabría esperar que ambas partes lanzaran operaciones a gran escala en todos los ámbitos militares.

"Un conflicto con China correría el riesgo de escalar, potencialmente hasta un nivel nuclear, dada la importancia estratégica de Taiwán para Pekín", afirma el documento.

"Actualmente hay pocas pruebas públicas que sugieran ‌que ambos ejércitos comprendan las medidas de seguridad necesarias para evitar, o las reglas de combate que restringirían, que ambas partes pudieran atacar los nodos clave de mando, control, comunicaciones, informática, inteligencia, vigilancia y reconocimiento del adversario", señala.

"La perspectiva de una escalada nuclear seguirá, por tanto, siendo una amenaza importante en un conflicto de gran envergadura entre Estados Unidos y China".

Daniel Salisbury, investigador principal del IISS, señaló que no hubo conversaciones específicas sobre ‌temas nucleares en la última cumbre entre Trump y Xi, y que la relación entre las dos superpotencias era "bastante difícil" en el frente nuclear.

En una rueda de prensa, dijo que, durante la Guerra Fría, Estados Unidos mantuvo un ‌largo historial de conversaciones con ⁠la Unión Soviética sobre el control de armamento y las medidas de reducción de riesgos. Sin embargo, señaló que cualquier conversación con China sería más complicada, dado que ​gran parte del arsenal nuclear chino está oculto.

"Esa cultura de diálogo simplemente no existe en este momento, por lo que hay mucho menos sobre lo que construir en esa relación", dijo.

Con información de Reuters